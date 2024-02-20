ماركو يدافع عن تأخر ريد بُل في اتخاذ قرار بشأن هورنر

بعد شكوى مقدمة من قبل إحدى الموظفات، يخضع هورنر لتحقيق مستقلّ أطلقته شركة ريد بُل الأم، للنظر في سلوكه.

وكجزء من هذه العملية، تم استدعاء هورنر لمقابلة من قبل شركة تحقيقات مستقلّة تم تعيينها من قبل الشركة الأم للوصول إلى استنتاجات إزاء الادعاءات ضده.

ورغم أن هورنر ما زال في منصبه حالياً، لكن التحقيقات ما تزال جارية، حيث تواجد ضمن حدث إطلاق السيارة الجديدة وكذلك ضمن الإطلاق الرسمي ضمن المصنع في ميلتون كينز.

ومع الاقتراب من السباق الافتتاحي للموسم، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن، حثّ مدراء البطولة شركة ريد بُل، على إكمال التحقيقات واتخاذ القرار بأسرع ما يمكن.

علاوة على ذلك فإن مدراء الفرق يسافرون الآن إلى البحرين استعداداً للتجارب الشتوية، لكن لم يصدر عن ريد بُل أيّ قرار رسمي بعد، أو أية تلميحات بذلك.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو، مستشار ريد بُل تصوير: صورموتورسبورت

لكن ماركو يرى بأن ريد بُل تأخذ الوقت الكافي لفحص جميع الأدلة والتفاصيل، بدلاً من الاستعجال دون جدوى.

حيث قال على هامش مقابلة مع قناة "سيرفوس تي.في": "كما تعلمون، هناك تحقيق داخلي".

وأكمل: "كلما أتيحت النتائج مبكراً، كلما كان ذلك أفضل لأنه وبالطبع، فإن الشائعات والقصص ستستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "لكنني أعتقد بأن ريد بُل استجابت بشكل جيد للأمر. طول فترة التحقيق ليس خطأهم. فهم يريدون تحقيقاً عادلاً وقد تصرفوا وفقاً لذلك".

وكان هورنر قد أشار على هامش حدث إطلاق السيارة بأن الدعم من الفريق لم يتأثر، رغم أن التحقيقات كانت مشتّتة بعض الشيء للتركيز.