ماركو يحذّر بعد سباق مونزا: علينا أن نمنح ماكس سيارة تنافسية من جديد

هنأ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل فريق فيراري على الفوز بسباق مونزا، كما وضح بأن المشاكل التقنية التي تواجهها العلامة النمساوية ما تزال مستمرة وباتت هنالك حاجة ماسة لإيجاد التوازن المناسب وتقديم سيارة تنافسية تمكّن ماكس فيرستابن من الضغط مرة أخرى لتعويض ما خسره.

انطلق فيرستابن من المركز السابع بعد تأخره في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى، قبل أن يكتفي بالمركز السادس فقط في السباق بفارق 38 ثانية عن شارل لوكلير الفائز وأكثر من 30 ثانية خلف لاندو نوريس غريمه على اللقب في المركز الثالث.

وقد حذّر ماركو من المشاكل التي تواجهها ريد بُل حاليًا، إذ صرّح عقب سباق مونزا قائلًا: "في البداية، نحن سعداء بفوز فيراري الذي حققته مع استراتيجية جريئة ولكن ناجحة".

وأضاف: "نعلم بأننا ما نزال نعاني من المشاكل التي واجهتنا في زاندفورت، إذ كانت مستويات تآكل الإطارات لدينا مرتفعة للغاية، ولهذا لم يكن من الممكن إدراتها خلال السباق".

وتابع: "الآن نحن بحاجة لإيجاد مكامن الخطأ على الصعيد التقني وأن نعيد التوازن من جديد على السيارة. حينها فقط ستعود الأمور إلى نصابها".

وبالحديث عن صعوبة معركتي اللقب الآن، قال ماركو: "أعتقد بأن صدارتنا سرعان ما ستختفي، لذلك نحن بحاجة للعودة إلى امتلاك سيارة تنافسية تمكّن ماكس من الضغط مرة أخرى".