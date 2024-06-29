جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ماركو يحثّ على إنهاء صراعات ريد بُل الداخلية بعد مشكلة هورنر وفيرستابن الأب

حثّ هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات على وضع حدّ لإنهاء الصراعات الداخلية غير الضرورية ضمن الفريق.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

أوضح ماركو أن فريق الفورمولا واحد غير قادر على المخاطرة بأدائه على الحلبات بسبب صراعات داخلية لا داعي لها، كتلك التي حصلت مؤخراً بين يوس فيرستابن وكريستيان هورنر مدير الفريق.

وكانت قد ظهرت تقارير حديثة العهد تشير إلى خلافٍ جديد على هامش جائزة النمسا الكبرى، حين تكلم يوس فيرستابن، والد ماكس بطل العالم، مهاجماً هورنر على ضوء سعي الأخير لمنع يوس من المشاركة في "موكب الأساطير".

وأثار فيرستابن الأب الجدل يوم الجمعة عندما اتهم هورنر بالتحرك لمنعه من مشاركته التي كان مخططًا لها في موكب الأساطير السنوي الذي يقام على هامش جائزة النمسا الكبرى.

وكان من المقرر أن ينضم الهولندي إلى سائقين سابقين أمثال غيرهارد برغر، دايفيد كولثارد وإيمرسون فيتيبالدي ضمن استعراض من المخطط إقامته يوم الأحد على متن سيارة آر.بي8 من موسم 2012.

حيث قال ضمن حديثه مع صحيفة التيليغراف الهولندية: "على مدار الأيام الماضية، سمعت من أشخاص عدة بأن كريستيان هورنر قام بكل ما بوسعه من أجل ضمان ألا أقود في هذا اليوم. وكذلك ألا يتم تصوير أي شيء لو شاركت. وعندها أفكر: قل ذلك في وجهي. وبهذه الطريقة لا أريد المشاركة على أية حال، أجد الأمر محبطًا للغاية".

كما أضاف في تصريح لمجلة الفورمولا 1 الهولندية: "لقد سئمت منه. الوضع أشبه بالحضانة. كنت لأشارك في الحدث، لكنني انسحبت الآن. ذلك تصرف صبياني للغاية من هورنر. ويخبرك ببعض الأمور عنه".

في المقابل، وعند سؤاله عن جانبه من القصة، أصر هورنر على أنه لم يكن هنالك قط رفض من جانبه لمشاركة فيرستابن في هذا الاستعراض.

حيث قال: "الحلبة هي التي تنظم موكب الأساطير. لم يكن هنالك اعتراض من جهتي أو شيء من هذا القبيل. وأثق بأن الأساطير سيشاركون في الحدث لاحقًا".

اقرأ أيضاً:
جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ريد بُل

لكن وسط المعركة المتقاربة جداً على المسار في مواجهة مكلارين بشكل خاص، يرى ماركو أن مثل هذه الصراعات غير ضروري، وأنها بمثابة تشتيت لجهود الفريق.

حيث قال ضمن معرض كلامه مع قناة "سيرفوس تي.في": "قررنا التركيز بالفعل على الجانب الرياضي، فقد اكتفينا من المشاكل التي يجب أن تحلّ".

وأكمل: "لكنني سأقول أن ذاك الخلاف مسألة شخصية بين يوس وهورنر، ولا يجب أن تحصل مطلقاً مثل هذه المسائل علناً".

ويرى ماركو أن أفضلية ريد بُل في مقدمة ترتيب المنافسة قد تقلصت مؤخراً، ويجب تركيز كامل جهود الفريق على تعزيز الصدارة.

فقال: "علينا التركيز بالكامل على الرياضة. لدينا خصم قوي متمثّل بفريق مكلارين".

واختتم: "مكلارين، على جميع الحلبات، جميع درجات الحرارة، وجميع أنواع الإطارات، سريعون بشكل مباشر. هذا سيشكّل مهمة صعبة لنا على مدار الموسم".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هورنر يسخر من وولف ويرشّح له بديلًا لماكس فيرستابن الذي يريده بشدة
المقال التالي مكلارين تعترف بأنّ أمامها "بعض العمل" على المنعطفات عالية السرعة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
جوس فيرستابن
More from
جوس فيرستابن
يوس فيرشتابن "استمتع" بتجاوز فيرشتابن على هاميلتون بلفة كاملة في إيمولا

يوس فيرشتابن "استمتع" بتجاوز فيرشتابن على هاميلتون بلفة كاملة في إيمولا

فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
يوس فيرشتابن "استمتع" بتجاوز فيرشتابن على هاميلتون بلفة كاملة في إيمولا
ليس لدى فيرشتابن "ما يثبته" ضمن معركته مع هاميلتون

ليس لدى فيرشتابن "ما يثبته" ضمن معركته مع هاميلتون

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ليس لدى فيرشتابن "ما يثبته" ضمن معركته مع هاميلتون
القصة وراء الصورة الأكثر شهرة لإعادة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

القصة وراء الصورة الأكثر شهرة لإعادة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جي بي ألمانيا
القصة وراء الصورة الأكثر شهرة لإعادة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات

فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات
نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

ساينز: تحديثات فيراري قد تكون السبب وراء مشاكل الارتدادات

ساينز: تحديثات فيراري قد تكون السبب وراء مشاكل الارتدادات

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ساينز: تحديثات فيراري قد تكون السبب وراء مشاكل الارتدادات
بياستري ينتقد الوضع "المخجل" لحدود المسار في تصفيات النمسا

بياستري ينتقد الوضع "المخجل" لحدود المسار في تصفيات النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
بياستري ينتقد الوضع "المخجل" لحدود المسار في تصفيات النمسا
فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات

فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات
نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط