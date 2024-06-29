ماركو يحثّ على إنهاء صراعات ريد بُل الداخلية بعد مشكلة هورنر وفيرستابن الأب

أوضح ماركو أن فريق الفورمولا واحد غير قادر على المخاطرة بأدائه على الحلبات بسبب صراعات داخلية لا داعي لها، كتلك التي حصلت مؤخراً بين يوس فيرستابن وكريستيان هورنر مدير الفريق.

وكانت قد ظهرت تقارير حديثة العهد تشير إلى خلافٍ جديد على هامش جائزة النمسا الكبرى، حين تكلم يوس فيرستابن، والد ماكس بطل العالم، مهاجماً هورنر على ضوء سعي الأخير لمنع يوس من المشاركة في "موكب الأساطير".

وأثار فيرستابن الأب الجدل يوم الجمعة عندما اتهم هورنر بالتحرك لمنعه من مشاركته التي كان مخططًا لها في موكب الأساطير السنوي الذي يقام على هامش جائزة النمسا الكبرى.

وكان من المقرر أن ينضم الهولندي إلى سائقين سابقين أمثال غيرهارد برغر، دايفيد كولثارد وإيمرسون فيتيبالدي ضمن استعراض من المخطط إقامته يوم الأحد على متن سيارة آر.بي8 من موسم 2012.

حيث قال ضمن حديثه مع صحيفة التيليغراف الهولندية: "على مدار الأيام الماضية، سمعت من أشخاص عدة بأن كريستيان هورنر قام بكل ما بوسعه من أجل ضمان ألا أقود في هذا اليوم. وكذلك ألا يتم تصوير أي شيء لو شاركت. وعندها أفكر: قل ذلك في وجهي. وبهذه الطريقة لا أريد المشاركة على أية حال، أجد الأمر محبطًا للغاية".

كما أضاف في تصريح لمجلة الفورمولا 1 الهولندية: "لقد سئمت منه. الوضع أشبه بالحضانة. كنت لأشارك في الحدث، لكنني انسحبت الآن. ذلك تصرف صبياني للغاية من هورنر. ويخبرك ببعض الأمور عنه".

في المقابل، وعند سؤاله عن جانبه من القصة، أصر هورنر على أنه لم يكن هنالك قط رفض من جانبه لمشاركة فيرستابن في هذا الاستعراض.

حيث قال: "الحلبة هي التي تنظم موكب الأساطير. لم يكن هنالك اعتراض من جهتي أو شيء من هذا القبيل. وأثق بأن الأساطير سيشاركون في الحدث لاحقًا".

جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: ريد بُل

لكن وسط المعركة المتقاربة جداً على المسار في مواجهة مكلارين بشكل خاص، يرى ماركو أن مثل هذه الصراعات غير ضروري، وأنها بمثابة تشتيت لجهود الفريق.

حيث قال ضمن معرض كلامه مع قناة "سيرفوس تي.في": "قررنا التركيز بالفعل على الجانب الرياضي، فقد اكتفينا من المشاكل التي يجب أن تحلّ".

وأكمل: "لكنني سأقول أن ذاك الخلاف مسألة شخصية بين يوس وهورنر، ولا يجب أن تحصل مطلقاً مثل هذه المسائل علناً".

ويرى ماركو أن أفضلية ريد بُل في مقدمة ترتيب المنافسة قد تقلصت مؤخراً، ويجب تركيز كامل جهود الفريق على تعزيز الصدارة.

فقال: "علينا التركيز بالكامل على الرياضة. لدينا خصم قوي متمثّل بفريق مكلارين".

واختتم: "مكلارين، على جميع الحلبات، جميع درجات الحرارة، وجميع أنواع الإطارات، سريعون بشكل مباشر. هذا سيشكّل مهمة صعبة لنا على مدار الموسم".