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ماركو: يجب تغيير أمر ما حيال حدود المسار في الفورمولا واحد

يعتقد مستشار فريق ريد بُل هيلموت ماركو بأنّه "يجب تغيير أمر ما" بخصوص نظام حدود المسار في الفورمولا واحد بعد حرمان ماكس فيرشتابن النقطة الإضافية لأسرع لفة في سباق جائزة البرتغال الكبرى.

ماركو: يجب تغيير أمر ما حيال حدود المسار في الفورمولا واحد

أجرى فيرشتابن توقفاً في وقت متأخر لتسجيل أسرع لفة في المراحل الأخيرة من سباق بورتيماو، ونجح في ذلك بعد التغلب على زمن فالتيري بوتاس بفارق 0.016 ثانية في اللفة الأخيرة من السباق.

ولكن تمّ حذف زمن الهولندي بعد عبوره خطّ النهاية حيث رأى مراقبو السباق بأنّه تجاوز حدود المسار عند المنعطف الرابع عشر.

الأمر الذي ترك فيرشتابن محتاراً، إذ ادعى بشكل خاطئ بأنّ ذلك المنعطف كان خارج رقابة حدود المسار لكنه كان تحت المراقبة منذ يوم السبت.

وأعرب ماركو عن امتعاضه بخصوص قرار حدود المسار، قائلاً بأنّه كان "مزعجاً".

"الآن خسرنا الفوز، وأسرع لفة وقطب الانطلاق الأوّل" قال ماركو لشبكة سكاي سبورتس الألمانية بعد السباق.

وأضاف: "كلّ الأمور الجيدة تأتي ثلاث مرّات. آمل أن تكون هذه هي النهاية".

وأكمل: "يجب تغيير أمر ما. إمّا أن يتمّ وضع الحدود بالحفف الجانبية أو عبر وضع الحصى أو أيّاً كان. وعند تجاوزها تحصل على عقوبة بشكل تلقائية".

وتابع: "تجاوز لاندو (نوريس) سيرجيو (بيريز) وخرج عن المسار بالكامل ولم يحصل على عقوبة. لذا لا يوجد ثبات، وهذا ليس تسابقاً عندما يتمّ التلاعب بالقوانين بهذه الطريقة".

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وكان فيرشتابن قد خسر الفوز بالسباق الافتتاحي للموسم في البحرين بعد أن تقرّر بأنّه تجاوز حدود المسار بالكامل عند تجاوزه لويس هاميلتون في المراحل الأخيرة من السباق.

كما سجّل الهولندي أسرع زمن في القسم الثالث من التصفيات في البرتغال، لكن تمّ شطب زمنه بعد تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الرابع.

ومن جهته تمّ تجاوز بيريز بعد فترة سيارة الأمان من طرف سائق مكلارين لاندو نوريس، حيث شاطر هذا الأوّل رأي ماركو بأنّ التجاوز تمّ خارج حدود المسار عند الخروج من المنعطف الخامس.

"نظرت في المرايا واعتقدت أنّ نوريس كان خارج حدود المسار بالكامل" قال بيريز.

وأردف: "لذا لم أقاتل من أجل المركز معتقداً بأنّه سيرجعه إليّ، لكن ربّما أخطأت في تقدير ذلك".

واختتم: "استغرقت بضع لفات لتجاوز نوريس وعمّق ذلك الفارق مع المتصدرين، وأصبحت حينها خارج دائرة المنافسة فعلياً".

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