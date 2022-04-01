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ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

أشار هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات إلى أن العلامة النمساوية ستخسر على الأغلب خدمات بيير غاسلي في الفورمولا واحد، حالما ينتهي العقد معه، إن لم تنجح بتأمين مقعد له ضمن الفريق الأساسي.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

تلقى غاسلي الدعم من ريد بُل في أغلب مراحل مسيرته المهنية، كما ترقى إلى الفئة الملكة مع الفريق الرديف تورو روسو حينها، مع نهاية 2017.

وتمت ترقية الفرنسي إلى فريق ريد بُل الأساسي في 2019، لكنه أُعيد لاحقاً إلى تورو روسو بعد 12 سباقاً فقط، حيث عانى لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن.

لكن غاسلي ومنذ عودته إلى الفريق الذي بات يعرف الآن باسم ألفا تاوري، أصبح يقدّم أداءً قوياً وثابتاً.

حيث حقق ثاني فوز في تاريخ الفريق على حلبة مونزا عام 2020، مع منصتي تتويج إضافيتين، إضافة إلى تسجيل أكبر عدد إجمالي من النقاط في تاريخ سائقي الفريق.

أداءُ الفرنسي أثار بعض التكهنات حيال إمكانية عودته إلى فريق ريد بُل الأساسي. وضمن مقابلة حصرية مع موقع "فورميل1" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم ماركو حول مستقبل غاسلي وعقده الذي ينتهي في 2023.

فقال: "حالياً، لدينا عقد مع سيرجيو (بيريز) علينا مقارنة الأداء بينهما، كما أن عقد سيرجيو ما زال سارياً هذا العام".

وأكمل: "أما غاسلي فعقده ينتهي في 2023، من الواضح أنه ومع انتهاء عقده، وفي حال لم نؤمن له فرصة الترقي، فسنخسره على الأغلب ونحن لا نريد ذلك".

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وتكلم غاسلي بصراحة حيال رغبته العودة لفريق ريد بُل الأساسي.

فقال في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا أركز على تقديم أفضل ما لديّ حالياً، لكن من الواضح أنني أريد سيارة سريعة تنافس على الانتصارات وهذا هو الأمر الأهم".

وتابع: "أريد الفوز في الفورمولا واحد، سأناقش هذه المسألة مع ماركو في الوقت الملائم".

يشار إلى أنه وبالرغم من انتهاء عقد بيريز نهاية الموسم، لكنه يقدم أداء قوياً حتى الآن حيث أحرز قطب الانطلاق الأول في السعودية، قبل أن تتسبب سيارة الأمان بإرجاعه للمركز الرابع.

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