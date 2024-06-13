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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ماركو: وجود عدة منافسين "أفضلية كبيرة" لنا

يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن وجود عدة منافسين للعلامة النمساوية يمنحها أفضلية كبيرة، لأنهم سيأخذون النقاط من بعضهم البعض.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

رغم هيمنة ريد بُل على مجريات حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، لكن مؤخراً ظهر منافسون للفريق من أبرزهم مكلارين وفيراري وكذلك مرسيدس.

فقد قدمت هذه الفرق تحديثات نجحت بخفض الفارق خلف ريد بُل.

ورغم أن ماكس فيرستابن أحرز الفوز في آخر جولة أقيمت على حلبة جيل فيلنوف الكندية، لكن المنافسين باتوا قريبين للغاية.

لكن ماركو كشف أن الفريق راضٍ عن الطريق الذي يسير عليه والتحديثات المقبلة التي أكد أنها تحمل تحسينات إضافية.

حيث كتب في موقع "سبيد ويك": "نحن نسير على الطريق الصحيح وسنحقق التقدم سريعاً فيما يتعلق بنظام التعليق الأمامي".

وأكمل: "السباقات في إسبانيا، النمسا وبريطانيا ستمنحنا صورة أدقّ فيما يتعلق بالوضع الحالي لسيارات المنافسين".

وأضاف: "هناك حلبات تقليدية، بعد أن خضنا حلبات غير نموذجية مثل ميامي، إيمولا، موناكو ومونتريـال".

وأردف: "لقد كسب المنافسون المراكز، لا شكّ في ذلك لكننا لسنا قلقين".

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وأكمل: "هناك المزيد من التحسينات القادمة للسيارة، والتي تبدو واعدة بناء على البيانات".

وأردف: "كانت مكلارين قوية في كندا، وكذلك في الجولات السابقة. مرسيدس كانت أقوى، لكن فيراري أضعف".

واسترسل: "يمكن تفسير تقلبات الأداء بسبب خصائص الحلبات والسيارات، وذلك من نجح باستغلال الإطارات بالشكل الأمثل".

واستطرد: "هذا الوضع بمثابة أفضلية كبيرة لنا، لأنه ليس لدينا منافس واحد، بل عدة منافسين، وسيأخذون النقاط من بعضهم البعض".

واختتم: "آمل أن يبقى الوضع هكذا!".

ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مع الدكتور هيلموت ماركو

ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مع الدكتور هيلموت ماركو

الصورة من قبل: ريد بُل

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