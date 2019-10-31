فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: موعد المكسيك للكشف عن تشكيلتنا لموسم 2020 "كان خطأً"

المشاركات
التعليقات
ماركو: موعد المكسيك للكشف عن تشكيلتنا لموسم 2020 "كان خطأً"
31-10-2019

قال فريق ريد بُل أنّه ليس في عجلة من أمره الآن لاتّخاذ القرار بشأن هويّة من سيُجاور ماكس فيرشتابن في العام المقبل، وذلك بعد اعترافه بأنّ خلطًا في الروزنامة دفعه للقول بأنّ القرار سيُتّخذ بعد جائزة المكسيك الكبرى.

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل الشهر الماضي أنّ القرار سيُتّخذ بشأن المقعد الثاني في صفوف الفريق لموسم 2020 بعد جائزة المكسيك الكبرى لهذا العام.

لكن بعد تجاوز ذلك الحدث الآن، اعترف ماركو بأنّ ما قاله في البداية كان خطأ كونه لم يدرك حينها بأنّ موقع المكسيك في روزنامة البطولة قد تمّت مبادلته مع جولة الولايات المتّحدة.

اقرأ أيضاً:

وقال ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك خطئي. كنت أعتقد بأنّ جولة المكسيك ستُقام بعد الولايات المتّحدة. لكنّ ترتيبهما كان معكوسًا في الحقيقة".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت أكّدنا أنّ السائقين الثلاثة سيبقون في فريقَينا، وضع ماكس واضحٌ في جميع الأحوال. لسنا في عجلة من أمرنا الآن لتحديد هويّة من سيقود لأيّ فريق".

ويُعدّ أليكسندر ألبون أبرز المرشّحين لمجاورة فيرشتابن، وذلك بعد أن أثار الإعجاب منذ ترقيته من تورو روسو إلى ريد بُل في جائزة بلجيكا الكبرى.

وفي ظلّ تحقيق ألبون لنقاطٍ أكثر من زميله الهولندي منذ العطلة الصيفيّة، قال ماركو أنّ وتيرة التيلاندي منذ جائزة اليابان الكبرى كانت قويّة، وهو ما يجعله مرشّحًا جيّدًا للبقاء.

وعندما سُئل حول ضغط فيرشتابن للحصول على زميلٍ سريع، قال ماركو: "ماكس سائقٌ قوي. يُمكنه القبول بوجود سائقٍ قوي إلى جواره. لكنّ ألبون أظهر منذ سوزوكا أنّ بوسعه أن يكون بذات سرعة ماكس تقريبًا".

كما أوضح ماركو أنّ ريد بُل لن تبحث عن سائقٍ من خارج مجموعتها الحاليّة، ما يعني ترجيح بقاء دانييل كفيات وبيير غاسلي في تورو روسو.

وقال: "يقتصر الأمر على الثلاثة. دائمًا ما قلنا ذلك. كلّ هؤلاء السائقين يملكون عقودًا مع ريد بُل ريسينغ، في ظلّ وجود بندٍ يسمح لريد بُل ريسينغ بتحديد أين يتسابقون".

المقال التالي
كاري: لا مخاوف من إفراط فرق الفورمولا واحد في الإنفاق قبل سقف النفقات

المقال السابق

كاري: لا مخاوف من إفراط فرق الفورمولا واحد في الإنفاق قبل سقف النفقات

المقال التالي

الموسم المقبل سيحدد مصير فيتيل في الفورمولا واحد

الموسم المقبل سيحدد مصير فيتيل في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

2
موتو جي بي

روسي "قلق" حيال تراجع السرعة القُصوى لياماها

3
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

4
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

5
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.