تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ماركو: مهندسو البرمجيات أصبحوا الآن أهم من السائقين

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ماركو: مهندسو البرمجيات أصبحوا الآن أهم من السائقين

رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب

أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

أستون مارتن: يجب أن نأخذ ما يقوله السائق على محمل الجد

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن: يجب أن نأخذ ما يقوله السائق على محمل الجد

آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
آودي تعلن ضم الفائز بسباق فورمولا 2 المعتزل سائقًا للتطوير

بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: أنظمة الأجنحة المتحركة لدى الفرق مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

ماركو: مهندسو البرمجيات أصبحوا الآن أهم من السائقين

يرى هيلموت ماركو أنه مع قوانين 2026 أصبح مهندسو البرمجيات أكثر أهمية من السائقين.

منشور:
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك ماوجر

عملت ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشكل مكثف على ثورة قوانين جذرية لموسم 2026، بهدف تسهيل دخول مصنّعين جدد إلى الرياضة وزيادة الإثارة على الحلبة.

وسيُظهر الزمن ما إذا كانت هذه الأهداف ستتحقق. ومع ذلك، فإن حقيقة أن القوانين الجديدة ستتطلب من السائقين مهارات استراتيجية مختلفة مقارنة بالماضي القريب، زادت بالفعل من الفضول حول شكل السباقات الجديدة.

وفي حديثه لصحيفة Blick السويسرية، أدلى مستشار ريد بُل السابق هيلموت ماركو بتصريحات واضحة عند تقييمه لهذه التغييرات.

حيث قال: "لا نعرف ما الذي ينتظرنا. اللعب بألعاب الفيديو خلف المقود قد لا يكون جيدًا لصورة الرياضة، لكن يجب أن نظل إيجابيين".

وتابع: "في هذه المرحلة، أصبح مطورو البرمجيات أهم من السائقين! إنهم يكتبون برنامجًا جديدًا تقريبًا لكل سباق. وفي كل مرة يعود السائق عمليًا إلى مقاعد الدراسة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ماركو: مهندسو البرمجيات أصبحوا الآن أهم من السائقين

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ماركو: مهندسو البرمجيات أصبحوا الآن أهم من السائقين

رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
رسميًا: برشلونة توقّع اتفاقًا جديدًا مع الفورمولا 1 وتنضم إلى نظام التناوب

أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد