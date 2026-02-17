عملت ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشكل مكثف على ثورة قوانين جذرية لموسم 2026، بهدف تسهيل دخول مصنّعين جدد إلى الرياضة وزيادة الإثارة على الحلبة.

وسيُظهر الزمن ما إذا كانت هذه الأهداف ستتحقق. ومع ذلك، فإن حقيقة أن القوانين الجديدة ستتطلب من السائقين مهارات استراتيجية مختلفة مقارنة بالماضي القريب، زادت بالفعل من الفضول حول شكل السباقات الجديدة.

وفي حديثه لصحيفة Blick السويسرية، أدلى مستشار ريد بُل السابق هيلموت ماركو بتصريحات واضحة عند تقييمه لهذه التغييرات.

حيث قال: "لا نعرف ما الذي ينتظرنا. اللعب بألعاب الفيديو خلف المقود قد لا يكون جيدًا لصورة الرياضة، لكن يجب أن نظل إيجابيين".

وتابع: "في هذه المرحلة، أصبح مطورو البرمجيات أهم من السائقين! إنهم يكتبون برنامجًا جديدًا تقريبًا لكل سباق. وفي كل مرة يعود السائق عمليًا إلى مقاعد الدراسة".