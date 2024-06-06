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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين

انتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، التحديثات التي قدمها منافسو الفريق، واصفاً إياها "بالخالية من الإبداع".

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

خلال السباقات الأخيرة، بدت فيراري ومكلارين قريبتين للغاية من ريد بُل، ونجحتا بالفعل في خطف انتصارات ثمينة من براثن العلامة النمساوية.

فقد فازت فيراري في أستراليا على يد كارلوس ساينز، قبل أن تعود مكلارين بعد حزمة التحديثات الجديدة لتحقق انتصاراً مستحقاً في ميامي مع لاندو نوريس.

وقدم البريطاني الشاب أداء قوياً جداً في جولة إيمولا لينهي السباق ثانياً بفارق ضئيل خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وفي موناكو، تألقت فيراري بشكل خاص مع نجمها شارل لوكلير، الذي حقق الفوز أخيراً على أرضه وأمام جمهوره.

وبينما اعترف ماركو بتقدم المنافسين، لكنه لا يرى في تلك التحديثات أيّ "إبداع"، مؤكداً أنها "لا تدعو للفخر".

فقال في تصريح لوسائل الإعلام النمساوية: "خسرنا الكثير من هيمنتنا التي أظهرناها بداية الموسم. لقد لحق بنا المنافسون في الموسم الثالث من حقبة القوانين الحالية".

وأكمل: "لكنهم نسخوا وحسّنوا عدة نواحٍ. لم يعد هناك مجالٌ للإبداع". 

وتابع: "إنها مجرد تطويرات منطقية، ولا شيء يدعو للفخر!".

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وتتوقع ريد بُل بعض الصعوبات في كندا، قبل الوصول إلى إسبانيا، حيث من المتوقع أن تعود العلامة النمساوية لقوّتها المعهودة.

وتتمثل الصعوبات التي واجهت ريد بُل مؤخراً في كيفية تعامل السيارة مع المطبات والحفف الجانبية المرتفعة، وقد أظهرت حلبة الشوارع في موناكو نقطة الضعف هذه بشكل صريح، حيث اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السادس.

وفي حلبة جيل فيلنوف، يتوجب على السيارات صعود الحفف بشكل عدائي كذلك، ما قد يهدد هيمنة ريد بُل مجدداً.

إلا أن جولة كندا لطالما تميزت بظروف جوية متقلبة، ما قد يخلط الأوراق بشكل كبير للغاية ويصعّب من مهمة توقع الفريق الذي سيمتلك الورقة الرابحة.

وهذا ما أشار إليه ماركو ملمّحاً إلى قوة نجمه فيرستابن على المسارات المبللة، حيث قال: "حين تمطر، فإن فيرستابن سيقدم تأثيره القوي مجدداً!".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ريد بُل

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