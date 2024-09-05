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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

ماركو منتقداً: بيريز ليس سيئاً.. إنه بطيء

أدلى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بتعليقات مؤخراً حول أداء سائقه سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تواجه ريد بُل خطر خسارة صدارة بطولة المصنّعين لصالح مكلارين في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

حيث لم يعد الفارق بينهما يتجاوز 8 نقاطٍ فقط مع نهاية سباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي شهد اكتفاء ماكس فيرستابن وزميله بيريز بالمركزين السادس والثامن.

ولم يفلح بيريز في مجاراة زميله فيرستابن على الحلبة خاصة مع المشاكل التي تعاني منها السيارة حالياً.

لكن ماركو أدلى مجدداً بتصريحات قاسية بحق بيريز.

فقال في تصريح لـ "OE24": "تشيكو ليس سيئاً، إنه بطيء".

وأكمل: "بالطبع، أولويتنا تتمحور حول فوز ماكس بلقب بطولة السائقين".

وأضاف: "لكن في حال واصلنا على هذا المنوال، فسنخسر كلتا البطولتين".

واختتم: "علينا حل مشاكل التوازن في السيارة".

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