ماركو: مشاكل بيريز الحالية "نفسية" وليست على السيارة

أتبع بيريز – الذي أعلنت ريد بُل تجديد عقده بموسمين يوم الثلاثاء الماضي – خروجه من القسم الأول للتصفيات قبل أسبوعين في موناكو بذات الأمر في مونتريال.

حيث تأهّل المكسيكي في المركز الـ 16 في كندا، بعد أن أطاح به أليكس ألبون إلى منطقة الإقصاء.

ويماثل ذلك سلسلة مشابهة من التأديات الضعيفة الموسم الماضي، عندما بدأت تأديات بيريز في التصفيات بالتراجع نحو منتصف الموسم.

هذا واعترف ماركو بأن مشاكل بيريز هي نفسية بالأساس وأنه لا يشعر بالراحة في الجوائز التي تشهد أجواء متقلبة.

فقال: "المسألة لا تتعلق بالسيارة، يمكنكم رؤية ذلك مع ماكس. أعتقد أن المسألة نفسية أكثر".

وأضاف: "كانت المنافسة متقاربة، ولكن عندما تغيرت الأجواء، وجد نفسه في وضع أكثر صعوبة. لكن المؤلم هو أن تلك هي المرة الثالثة على التوالي (التي لا يتواجد فيها في القسم الثالث)".

من جهته، يرى بيريز أن مشاكله في التصفيات تتمخض من عدم راحته مع القسم الخلفي لسيارته، ولا سيما في الأجواء المتقلبة.

حيث قال: "كانت حصة محبطة، حيث يعود كل شيء للبداية مع تغير الأجواء. لم نتمكن من جعل كل شيء يعمل على النحو المطلوب، ولا سيما على المحور الخلفي. كانت حصة غريبة للعديد من السيارات. ولكن أعتقد بأننا بتنا نفهم سبب هذا التراجع".