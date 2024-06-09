جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ماركو: مشاكل بيريز الحالية "نفسية" وليست على السيارة

يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل أن المشاكل التي تواجه سيرجيو بيريز حاليًا في التصفيات هي "نفسية"، وذلك بعد خروج آخر للمكسيكي من القسم الأول للتجارب التأهيلية في كندا.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أتبع بيريز – الذي أعلنت ريد بُل تجديد عقده بموسمين يوم الثلاثاء الماضي – خروجه من القسم الأول للتصفيات قبل أسبوعين في موناكو بذات الأمر في مونتريال.

حيث تأهّل المكسيكي في المركز الـ 16 في كندا، بعد أن أطاح به أليكس ألبون إلى منطقة الإقصاء.

ويماثل ذلك سلسلة مشابهة من التأديات الضعيفة الموسم الماضي، عندما بدأت تأديات بيريز في التصفيات بالتراجع نحو منتصف الموسم.

هذا واعترف ماركو بأن مشاكل بيريز هي نفسية بالأساس وأنه لا يشعر بالراحة في الجوائز التي تشهد أجواء متقلبة.

فقال: "المسألة لا تتعلق بالسيارة، يمكنكم رؤية ذلك مع ماكس. أعتقد أن المسألة نفسية أكثر".

وأضاف: "كانت المنافسة متقاربة، ولكن عندما تغيرت الأجواء، وجد نفسه في وضع أكثر صعوبة. لكن المؤلم هو أن تلك هي المرة الثالثة على التوالي (التي لا يتواجد فيها في القسم الثالث)".

من جهته، يرى بيريز أن مشاكله في التصفيات تتمخض من عدم راحته مع القسم الخلفي لسيارته، ولا سيما في الأجواء المتقلبة.

حيث قال: "كانت حصة محبطة، حيث يعود كل شيء للبداية مع تغير الأجواء. لم نتمكن من جعل كل شيء يعمل على النحو المطلوب، ولا سيما على المحور الخلفي. كانت حصة غريبة للعديد من السيارات. ولكن أعتقد بأننا بتنا نفهم سبب هذا التراجع".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق معارك الزملاء في تصفيات الفورمولا 1: جائزة كندا الكبرى
المقال التالي راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
تطمينات من ريد بُل بعد مشاكل وحدة طاقة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية في كندا

تطمينات من ريد بُل بعد مشاكل وحدة طاقة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية في كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تطمينات من ريد بُل بعد مشاكل وحدة طاقة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية في كندا
ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا

ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد
ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو

ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو
سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا

سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا
راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط