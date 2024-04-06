ماركو: مستوى بيريز تحسّن لأنّ عقده لموسم 2025 على المحك
قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل أنّ تحسّن مستوى سيرجيو بيريز في بطولة العالم للفورمولا واحد قد يكون بسبب أنّ "عقده للعام المقبل على المحك" في ظلّ قتال المكسيكي لتأمين مستقبله.
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خسر بيريز المعركة على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة اليابان الكبرى في مواجهة زميله حامل اللقب ماكس فيرستابن بفارقٍ ضئيلٍ بلغ 0.066 ثانية وحجز الصفّ الأوّل.
وفي ضلّ انتهاء عقد بيريز بنهاية العام الحالي، اعتقد الكثيرون بأنّ دانيال ريكاردو يتّجه لخلافته. لكنّ معاناة الأسترالي في مواجهة زميله يوكي تسونودا قلبت الوضع رأسًا على عقب.
وبالتوازي مع توافر خدمات كارلوس ساينز الإبن على إثر الانتقال المنتظر للويس هاميلتون إلى فيراري، وتأخير فرناندو ألونسو الالتزام بشكلٍ علني بمستقبله مع أستون مارتن، إلى جانب الفوضى التي تعصف بإدارة ريد بُل وتأثيرها على فيرشتابن، فإنّ تشكيلة الفريق للعام المقبل لا تزال ضبابيّة.
ومع إمكانيّة توافر المقعدين في الفريق في حال تمكّن توتو وولف مدير فريق مرسيدس من استقدام فيرشتابن "الهدف الأوّل"، فقد أشار ماركو إلى أنّ تحسّن مستوى بيريز، الذي ساهم في ثنائيّتي الفريق في البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة، قد يكون بسبب أنّ محادثات عقده على المحك.
وبحديثه إلى قناة سكاي الألمانيّة بعد التصفيات في سوزوكا، قال ماركو: "كان سباق اليابان العام الماضي الأسوأ لبيريز. سار كلّ شيء على نحوٍ خاطئ حينها، لذا أعتقد بأنّ هذه كانت نتيجة مرضية بالنسبة له".
وأضاف: "يُمكنكم رؤية قدرته على فعل ذلك. لكن على الأرجح فإنّ عقده للعام المقبل الذي على المحكّ يلعب دورًا كذلك، في هذه المرحلة الأبكر من المعتاد. يبدو ذلك محفّزًا كذلك".
وقال ماركو بأنّ الوضع "تقدّم كثيرًا إلى الأمام" في ما يتعلّق بتشكيلة الفريق للعام المقبل، لكن لا تزال هناك حاجة لبعض الوقت الإضافي قبل اتّخاذ القرار النهائي.
صاحب قطب الانطلاق الأوّل ماكس فيرشتابن، ريد بُل وسيرجيو بيريز، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون / صور موتورسبورت
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