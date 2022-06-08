ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"

بالرغم من أن مرسيدس التي حققت ثمانية ألقاب متتالية لبطولة المصنّعين، تتأخر بفارق 101 نقطة خلف ريد بُل بعد مرور سبعة سباقات حتى الآن في موسم 2022، لكن ماركو ما زال يرى في السهام الفضية "تهديداً" نظراً لأزمنة سيارتها السريعة التي ظهرت بشكل متقطع.

ويحتل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل صدارة الترتيب العام بفارق 41 نقطة أمام جورج راسل سائق راسل سائق مرسيدس و75 نقطة أمام لويس هاميلتون.

لكن ماركو اعترف بوجود ما يكفي من الإمكانيات في سيارة مرسيدس الحالية - خاصة بعد تحديثات برشلونة - لتجعل منها تهديداً محتملاً.

فقال في تصريح للنسخة الألمانية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "قدمت مرسيدس أزمنة لفات لا تصدق خلال التجارب وكذلك خلال السباقات، مع كل من هاميلتون وراسل".

وأكمل: "ليس بشكل متواصل، لكن بالنسبة لنا من الصعب توقع من أين يستخرجون تلك الأزمنة".

وأردف: "بالاستماع إلى ما يقولونه، لا أعتقد أنهم يعرفون أيضاً!".

واسترسل: "لكن الأمر الخطير هو الإمكانية التي يمتلكونها. حالما ينقلون تلك الإمكانيات إلى السباقات، سيتواجدون ضمن معركة المقدمة".

وحين سُئِل إن اعتقد بأن مرسيدس كانت "تخادع" حيال سرعتها طوال الموسم، ردّ: "كلا، لم يخادعوا".

وأردف: "المخادعة كانت حين امتلكوا تلك الأفضلية الغريبة في محرك هاميلتون الموسم الماضي، كانوا يخادعون بشدة. أما الآن، لا أعتقد ذلك".

وتابع: "من الصعب جداً معرفة مكمن سرعتهم… لقد كانوا الأسرع على الحلبة في مرحلة ما، لكن ذلك لم يستمر".

واستكمل: "ما الذي تغير هناك، لماذا لا يمتلكون الاستمرارية المطلوبة؟ تلك ما زالت مشكلتهم - شكراً لله!".

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار ماركو إلى اعتقاده بأن وزن سيارة مرسيدس قريب من وزن سيارة ريد بُل، أي أعلى من الحدّ الأدنى المسموح بما يقارب 5 كيلوغرامات.

وأن كلا السيارتين خلف فيراري في هذه المسألة.

فقال: "أعتقد أن فيراري على الحدّ الأدنى بالفعل".

واختتم: "الأمر الإيجابي بأن هناك كسباً يعادل بضعة أعشار الثانية عندما نصل إلى الحد الأدنى. لكن ذلك لن يحصل بين ليلة وضحاها".