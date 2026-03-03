تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بحسب المستشار السابق لفريق ريد بُل في الفورمولا 1، هيلموت ماركو، فإن ترتيب القوى على شبكة موسم 2026 سيكون: "مرسيدس – فيراري – مكلارين – ريد بُل".

منشور:
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

ستنطلق الفورمولا 1 موسم 2026 هذا الأسبوع مع جائزة أستراليا الكبرى.

ماركو، الذي غادر منصبه في ريد بُل، لن يسافر إلى أستراليا لأول مرة منذ سنوات عديدة، وسيتابع السباقات من منزله عبر التلفاز.

وبالاستناد إلى البيانات التي تم جمعها من الاختبارات، قيّم ماركو الترتيب المحتمل.

حيث قال: "هل ريد بُل قريبة من مرسيدس؟ سنرى ذلك في ملبورن".

وأكمل: "خرجت مرسيدس إلى الحلبة بوقود أكثر ولم تضغط على المحرك إلى أقصى طاقته". 

وتابع: "أعتقد أن مرسيدس ستكون في المقدمة، تليها فيراري ومكلارين. وخلف هذه الفرق الثلاثة، ستتواجد ريد بُل في مقدمة البقية".

وأضاف: "الفرق الكبرى متقدمة بفارق كبير عن البقية؛ سيكون من الصعب دخول المراكز الخمسة الأولى لأن هناك ثماني سيارات أسرع بوضوح من غيرها".

كما أشار ماركو إلى أنه أُعجب بموثوقية وحدة طاقة ريد بُل-فورد، التي تدخل المنافسات للمرة الأولى كفريق مصنعي.

فقال: "تفاجأت بموثوقية السيارة. لديها أساس قوي جداً للمستقبل".

اقرأ أيضاً:

