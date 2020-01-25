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ماركو: ماكس فيرشتابن "ظاهرة استثنائيّة"

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ماركو: ماكس فيرشتابن "ظاهرة استثنائيّة"
25-01-2020

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنّ سائق الفريق ماكس فيرشتابن يُعدّ "ظاهرة استثنائيّة على عدّة أصعدة" في ظلّ حديثه للمرّة الأولى عمّا رآه في الهولندي عندما تواصل معه لأوّل مرّة.

جذب فيرشتابن الأنظار سريعًا بعد تأدياته اللافتة للأنظار في سباقات الكارتينغ قبل أن يخوض موسمه الأوّل في عالم سباقات المقعد الأحادي في سنّ الـ 15.

وكان أداؤه كفيلًا بجذب انتباه هيلموت ماركو لضمّه إلى برنامج ناشئي الفريق، حيث تحدّث النمساوي عن لقائه الأوّل بفيرشتابن وما استخلصه منه.

وقال مستشار ريد بُل: "يملك فيرشتابن موهبة قيادة خارقة للعادة. كان في الـ 15 من عمره حينها. عادة ما أتحدّث إلى سائقٍ لـ 20 دقيقة للحصول على صورة من شخصيّته والهيكل برمّته".

وأضاف: "أمّا بالنسبة لماكس فقد بقيت معه لساعة ونصف!".

وأردف: "كان هناك شابٌ يافعٌ جدًا يجلس، لكنّ عقله كان متقدّمًا بثلاثة إلى خمسة أعوامٍ بالتأكيد".

وأكمل: "بالطبع إن كان أحدهم يبلغ الـ 15 وأكمل عامًا واحدًا فقط في سباقات الفورمولا، فحينها ستكون خطوة جريئة جدًا (التعاقد معه)، وكذلك مجازفة ضخمة".

"لكنّني تابعت إثر ذلك النضج الذي أظهره وقدر ما تعلّمه في الكارتينغ ومستوى الالتزام في مقاربته لرياضة السباقات بأكملها".

وكان ذلك قبل تعاقد ريد بُل مع الهولندي الشاب لتسجيل مشاركته الأولى في عالم الجائزة الكبرى مع تورو روسو في 2015. كان ابن يوس فيرشتابن يبلغ 17 عامًا و163 يومًا حينها، بالرغم من ملاقاة تلك الخطوة للكثير من الانتقادات آنذاك وتسبّب لاحقًا في تغيير نظام نقاط رخصة القيادة الخارقة "سوبرلايسنس".

وقال ماركو: "آمل أن تتمّ مراجعة ذلك كون هناك الكثير من السائقين الذين لديهم 40 نقطة لكنّهم لا يملكون المؤهّلات للنجاح في الفورمولا واحد، بينما هناك الكثير من اليافعين الذين يملكون السرعة لكن من دون النقاط الضروريّة".

واختتم حديثه بالقول: "أطلق ماكس مشاعر وردود فعلٍ مدهشة، لكن لو عاد الزمن إلى الوراء لفعلت ذلك مجدّدًا".

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