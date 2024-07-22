ماركو: لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء "لكان كل شيء تحت السيطرة"
اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أن الفريق ارتكب خطأ في استراتيجية سباق المجر، لكنه يرى بأن كل شيء كان تحت السيطرة لو أن لويس هاميلتون وماكس فيرستابن لم يصطدما ببعضهما البعض.
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
بعد بضع لفات من السباق، كانت السيارات الثلاث الأولى متقاربة: أوسكار بياستري، لاندو نوريس وماكس فيرستابن.
أما لويس هاميلتون فكان رابعاً، ودخل منصة الصيانة مبكراً في اللفة 17 ليخرج أمام فيرستابن.
ورغم أن الغريمين التقليدَيين تنافسا عدة مرات طوال السباق، لكن الهولندي بطل العالم ثلاث مرات لم ينجح بإكمال التجاوز على البريطاني سائق مرسيدس الذي أنهى السباق ثالثاً.
وبشكل خاص بعد وقفة الصيانة الأخيرة، اقترب فيرستابن من هاميلتون وحاول إكمال تجاوزٍ عدائي لكنه كبح وتعرض لقفل إطاره، قبل أن تصعد سيارته على عجلة سيارة مرسيدس.
ونتيجة لذلك، قفزت سيارة ريد بُل في الهواء وارتطمت بالأرض، لكن فيرستابن تمكن من المواصلة دون خسارة الكثير من المراكز، إلا أنه اضطر للاكتفاء بالمركز الخامس.
وسُمع فيرستابن وهو يشتكي عبر اللاسلكي من استراتيجية الفريق وأنها "دمرت سباقه"، لكن وبعد السباق، اعترف ماركو بأن الفريق ارتكب خطأ.
فقال: "من الواضح أن ذلك كان خطأنا".
وأكمل: "جميع عمليات المحاكاة قدمت لنا فوارق زمنية مختلفة. أخطأنا في تقييمها".
وأردف: "سمحنا لـ مرسيدس بالدخول مبكراً للمنصة قبلنا، لأننا كنا نعتقد أننا سنكون أسرع على إطارات أجدد، لكننا لم ننجح بتجاوز هاميلتون".
وتابع: "لو لم يتسبب هاميلتون برمي فيرستابن في الهواء بإطاره الأمامي، لكان كل شيء تحت السيطرة".
واستكمل: "أتفهم إحباط ماكس، كان يتوقع أداء أفضل من التحديثات. لكننا سنرى المزيد منها في سبا، ولا أريد الحُكم عليها مبكراً".
واسترسل: "على ماكس إظهار مزيد من الصبر والتفهم".
وأكد ماركو ضرورة مواصلة ريد بُل للعمل الجاد، وضمان عدم تكرار الأخطاء.
فقال: "علينا العمل بجد أكبر، والتحسن أكثر. علينا ضمان عدم ارتكاب أي خطأ مهما كان صغيراً لأن كلا سائقي مكلارين جيدان للغاية والسيارة سريعة جداً ضمن جميع الظروف".
واختتم: "علينا الوصول إلى العطلة الصيفية بسيارة سريعة. كنا في موقع لم نعتده خلال السباقات الأخيرة وكذلك الحال مع ماكس. علينا المنافسة بشدة للتفوق على الآخرين".
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