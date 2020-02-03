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ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل

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ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل
03-02-2020

يرى الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن شارل لوكلير سائق فيراري أهم موهبة في سباقات المقعد الأحادي خارج أسوار ريد بُل.

يتجه لوكلير إلى موسم 2020 وهو يمتلك فوزين اثنين وسبعة أقطاب انطلاق أولى خلال أول مواسمه مع فريق فيراري العام الماضي.

وكان أصيل موناكو قد بقي من دون عقد مع أي فريق في الفورمولا واحد خلال بدايات مسيرته كناشئ حتى 2016، قبل أن يحرز على التوالي لقبَي "جي بي 3" وفورمولا 2، بعد انضمامه إلى برنامج فيراري للناشئين.

ولم يُبدِ ماركو أي ندم حيال الطريقة التي سارت بها عقود سائقي ريد بُل الحاليين، حيث عبر عن فخره بتواجد "موهبة مذهلة" تتمثل بماكس فيرشتابن لعقد طويل الأمد مع العلامة النمساوية.

لكن وحين سُئِل حيال أهم موهبة لا تمتلك عقداً مع ريد بُل، أجاب ماركو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لوكلير. ذلك أمر واضح للغاية. لوكلير".

وكانت ريد بُل قد واجهت نقصاً في سائقيها  الجاهزين للترقي إلى الفورمولا واحد خلال المواسم الأخيرة، ما أدى لاستدعاء سائقين أمثال برندون هارتلي، دانييل كفيات وأليكسندر ألبون.

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لكن ماركو بالمقابل يبدو مقتنعاً بأن فريق ريد بُل الرديف هو الخيار الأول للسائقين الموهوبين الناشئين في سباقات المقعد الأحادي.

حيث قال: "يمكنني القول بكل تواضع، أنه وإن امتلك السائقون اليافعون الخيار، فإنهم سيتجهون للتوقيع مع ريد بُل أولاً".

وأكمل: "لكن لدينا مبادئنا الخاصة، ونحن لا نخرج عنها. خلال هذا العقد، ما مرينا به أن الجميع بات لديه محامٍ خاص. والبعض يودّ تفاصيل معيّنة في عقده هنا وهناك".

وتابع: "نحن نقول لدينا نظامنا الخاص وهو يعمل وفق المطلوب. لسنا مستعدين للمساومة، وتلك عقود عادلة (التي نقدمها)".

واستكمل: "ضمن فئات الناشئين، نحن نبتعد عن الكارتينغ (ضمّ السائقين). ذلك أمر صعب للغاية. في الكارتينغ لديك: الإطارات، المحركات، الهياكل، جميعها تتغير على الدوام، لكنها تمتلك تأثيراً كبيراً على الأداء. نحن نتعامل مع أعمار 12 و13 عاماً".

واختتم: "هناك أمثلة: لدينا أولي أوكس، الذي كان بطل العالم في الكارتينغ ولم يقد سيارة فورمولا. بات الآن يقود (ضمن أحد فرق الصدارة في سباقات المقعد الأحادي) مع هايتيك، ونحن نعمل بشكل جيد معاً".

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تصوير: صور موتورسبورت

 

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