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ماركو "لم يتمكن" من الضغط بما يكفي لطرد بيريز

قال Craig Slater مراسل "سكاي اف1" أن هيلموت ماركو فشل في تطبيق ضغط كافٍ على سيرجيو بيريز للتخلي عن خدماته، ما أدى إلى قرار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، بالإبقاء عليه.

سيرجيو بيريز وهيلموت ماركو، ريد بُل

بعد أسابيع من التكهنات، أعلنت ريد بُل عن بقاء بيريز ضمن صفوف فريق ريد بُل، رغم تراجع تأدية المكسيكي مؤخراً.

حيث انطلق ثانياً في سباق بلجيكا قبل العطلة الصيفية، ليكتفي بتحقيق المركز السابع. بينما أشار ماركو بوضوح إلى أن هذا لا يرقى إلى تطلعات الفريق.

لكن وبعد 24 ساعة على ذلك، أعلن الفريق أن بيريز سيبقى زميلاً لـ ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات.

ويأتي هذا القرار كآخر تحديثات صراع القوى الداخلي ضمن فريق ريد بُل بين هورنر وماركو.

وتعليقاً على ذلك قال Slater: "هناك الكثير من التكهنات حول هوية بديل سيرجيو بيريز بوجود النيوزلندي ليام لاوسون أو ربما دانيال ريكاردو الذي يقود مع آربي".

وأكمل: "أقيم اجتماع هام يوم الاثنين ضمن مقر ريد بُل بين كريستيان هورنر وهيلموت ماركو لمناقشة مستقبل بيريز".

وأضاف: "أنا واثق أن ماركو كان يمتلك رأياً في ذلك. فقد كان يسلّط الضغط على بيريز كي يرحل، بالنظر إلى تصريحاته بعد سباق بلجيكا".

واسترسل: "لكن هذا لم يحصل".

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وأردف: "اتخذ كريستيان هورنر في النهاية قرار الإبقاء على بيريز كزميل ماكس فيرستابن بعد العطلة الصيفية".

واستكمل: "لست واثقاً بالكامل من دقة هذا القرار إذ رغم أن ماكس ما زال مرتاحاً ضمن بطولة السائقين، لكن مكلارين تغلق الفارق تدريجياً ضمن بطولة المصنعين".

واستطرد: "بيريز ساهم بـ 30 بالمئة فقط من نقاط الفريق مقارنة مع ماكس، وتلك نقطة ضعف فعلية".

واختتم: "لكن هورنر اتخذ القرار في النهاية، حيث يرى أن ذلك ربما سيمنع تشتيت الفريق فيما لو تغيرت التشكيلة منتصف الموسم".

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