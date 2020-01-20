ماركو: لا ندم على خسارة ساينز فهو ليس "فيرشتابن"

أمضى ساينز، الذي تلقى الدعم من ريد بُل طوال فترة مسيرته كناشئ، أقل من ثلاثة مواسم مع تورو روسو الفريق الرديف في الفورمولا واحد، قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى رينو.

واختار المصنع الفرنسيّ عدم الاحتفاظ به لموسم 2019، بينما قررت ريد بُل ترقية بيير غاسلي بدلاً من ساينز ليأخذ مكان دانيال ريكاردو، ما دفع بساينز للانضمام إلى مكلارين.

لكن، وبينما عانى غاسلي مع ريد بُل التي أعادته مجدداً إلى تورو روسو، قدّم ساينز أداءً قوياً مع مكلارين، لينهي موسم 2019 بالمركز السادس ضمن الترتيب العام.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يندم على السماح للإسباني بالرحيل، أجاب كلا. ساينز كان مرتاحاً مع ماكس فيرشتابن واحد في تورو روسو، ولاحقاً كان علينا الاختيار بين أيّ منهما علينا الترقية للفريق الأساسي في 2016".

وأكمل: "عند التفكير بالأمر، كارلوس سريع، وإلا ما كنا لنوقع معه على أية حال، لكنه ليس فيرشتابن".

وتابع: "ساعدنا كارلوس في مسيرته المهنية، ولم نكن مضطرين لتركه. لكننا سمحنا له بالانتقال إلى رينو ومن ثم إلى مكلارين".

وأردف: "تجمعنا علاقة جيدة، لكن حينها كان فيرشتابن متواجداً، وهناك فارق في الأداء بينهما".

من المعروف أن العلاقة بين ساينز وفيرشتابن لم تكن مثالية عندما كانا زميلين في تورو روسو. وربما ذلك ما كان السبب وراء اختيار العلامة النمساوية للفرنسي غاسلي بدلاً منه في موسم 2019.

وكان ماركو قد انتقد في السابق دور والد ساينز، بطل العالم في الراليات وبطل رالي داكار، نظراً لأنه كان أحد أسباب عدم استقرار ساينز في تورو روسو عام 2017.

لكن حين سُئِل حيال تأثير والد ساينز على قرار ترك الإسباني، أجاب ماركو: "لن أقول أن والده قد أثر، بل كان مثله مثل أيّ والدٍ لأي سائق آخر في الفورمولا واحد من حيث أنه لا ينظر للأمور بشكل حيادي وذلك أمر مفهوم".

وأكمل: "بل يقوم بما يعتقد أنه الأفضل لابنه".

واختتم: "لكن تلك ليست حالة معزولة، وليست الأسوأ بأي شكل من الأشكال".