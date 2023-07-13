ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز
قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه يوجد أي سبب يدعو ألفا تاوري لتأجيل قرار التخلي عن خدمات سائقها نيك دي فريز بعد 10 سباقات، لأنه ببساطة "لم يكن يمتلك السرعة".
أعلنت ألفا تاوري مؤخراً قرارها بالتخلي عن نيك دي فريز واستبداله بالأسترالي دانيال ريكاردو الذي كان يشغل دور السائق الثالث مع ريد بُل، وذلك بدءاً من جائزة المجر الكبرى المقبلة.
ما يعني بأن ريكاردو سيعود وبشكل مفاجئ نوعاً ما إلى الحلبات بعد مرور نصف موسم تقريباً على ترك فريقه السابق مكلارين.
وأوضح ماركو أن الهولندي لم يكن قادراً على تحسين وتيرته مع ألفا تاوري مقارنة مع زميله يوكي تسونودا، كما كان الفريق يتوقع.
فقال في تصريح لصحيفة De Telegraaf: "قمنا بضم نيك لأن أداءه كان رائعاً في مونزا العام الماضي. كنا نتوقع منه أن يجاري على الأقل زميله تسونودا، لكن هذا لم يحصل. في الحقيقة كان أبطأ منه على الدوام بثلاثة أعشار الثانية، من دون أي تحسّن".
وأكمل: "كان علينا القيام بأمر ما. لماذا الانتظار؟ ما الذي سيتغير بعد سباقين إن لم يكن هناك أي تحسّن؟ نيك شخص لطيف جداً، لكن سرعته ليست حاضرة".
من جهة أخرى، أضاف ماركو أن خبرة دي فريز كحامل للقبي فورمولا 2 وفورمولا إي الكهربائية، تعني أن مقاييس الحُكم عليه مختلفة عن سائقين آخرين مثل تسونودا، الذي حصل على فرصة إضافية رغم موسمه الصعب كناشئ في 2021.
فقال: "إنه بعمر 28، يمتلك الكثير من الخبرة وجمع الكثير منها خلال اختباراته لعدة سيارات فورمولا 1".
وأكمل: "لا يمكنك مقارنته مع ناشئين يافعين برأيي. للأسف لم ينجح بتسجيل أية لفة رائعة تُذهلنا".
وأكد ماركو أن أداء ريكاردو خلال تجارب إطارات بيريللي في سيلفرستون على متن سيارة ريد بُل، كان العامل الذي حسم المسألة بإعادته، حيث نجح بإعادة بناء نفسه بعد خروجه من فريق مكلارين.
فقال: "لو لم يقدم ريكاردو تلك السرعة، كنا لنفكر في خيارات أخرى".
وأكمل: "ألفا تاوري ليست في وضع جيد حالياً لذا كان علينا اتخاذ قرار لتغيير ذلك. وريكاردو سيجلب طاقة جديدة للفريق".
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