ماركو: لاوسون سيكون "بالتأكيد" على إحدى سيارات ريد بُل في 2025
هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل صرّح بأن ليام لاوسون سيتسابق إما مع ريد بُل أو آربي في الموسم المُقبل.
ليام لاوسون ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ ووبيتر باير
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
لدى ريد بُل فريقين وأربعة مقاعد في الفورمولا 1 سيكون أحدها من نصيب ليام لاوسون في موسم 2025 وفق ما أكّده هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية.
كان لاوسون – ناشئ ريد بُل الذي سابق لموسم كامل للمرة الأخيرة في بطولة السوبر فورمولا في 2023 – قد تواجد خارج المنافسات هذا الموسم مع استمراره كسائق احتياطي لفريقي ريد بُل في الفورمولا 1.
وقد كانت هنالك تكهنات قُبيل العطلة الصيفية لموسم 2024 بأنه قد يترقى إلى مقعد أساسي مع العلامة النمساوية بدءًا من جائزة هولندا الكبرى، قبل أن تؤثر ريد بُل الإبقاء على سيرجيو بيريز حتى نهاية الموسم ضمن الفريق الأساسي، مع استمرار دانيال ريكاردو مع فريق آربي.
في المقابل، ينص عقد لاوسون مع ريد بُل على أنها يجب أن تمنحه مقعدًا في الفورمولا 1 لموسم 2025 وإلا ستخاطر بخسارته لصالح فريق آخر، بالرُغم أنه من المعلوم إمكانية الانتظار حتى وقت متأخر من موسم 2024 قبل اتخاذ أي قرار.
مع ذلك، صرّح ماركو الآن بأن "قرارًا سيُتخذ في سبتمبر وأن لاوسون سيكون بالتأكيد على إحدى سياراتنا في الموسم المُقبل"، وذلك ضمن حوار له مع صحيفة Kleine Zeitung النمساوية.
وفي ظل أنه من المحتمل بشكل كبير ألا يغادر ماكس فيرستابن صفوف ريد بُل قبل 2025 وتأكيد بقاء يوكي تسونودا مع آربي للموسم المُقبل، فإن لاوسون سيحل مكان إما بيريز أو ريكاردو.
وعند سؤاله عن تعليقات ماركو في زاندفورت من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ريكاردو: "ما أزال أعلم بأن الأداء هو صديقي الأقرب الآن وأنه إذا ما قمت بما أعرف أنني قادر على فعله، فذلك سيضعني في موقع جيد للغاية لأبقى في مكان ما داخل هذه العائلة للموسم المقبل. عليك التركيز على ذلك فقط".
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