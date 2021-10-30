ماركو: كان فيرشتابن ليتمتّع بأفضليّة 50 نقطة في هذه المرحلة من البطولة

يتقدّم فيرشتابن حاليًا على غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بـ 12 نقطة مع دخول موسم 2021 سباقاته الخمسة الأخيرة.

وأشار ماركو إلى أمثلة بريطانيا، وأذربيجان والمجر التي كانت من المفترض أن تسمح لفيرشتابن بالتواجد في موقعٍ متقدّمٍ أكثر في الترتيب.

إذ أنّ سائق ريد بُل انسحب من سباق بريطانيا أثناء تواجده في الصدارة على إثر احتكاك مع هاميلتون الذي شقّ طريقه لتحقيق الفوز بالسباق بالرغم من تلقيه لعقوبة.

أمّا في باكو فقد انسحب فيرشتابن أثناء تصدّره للسباق مع بقاء خمس لفّات على النهاية عندما انفجر أحد إطاراته على الخطّ المستقيم الرئيسي.

واكتفى الهولندي بالمركز التاسع في المجر إثر حادثته مع قبل فالتيري بوتاس في المنعطف الأوّل من السباق.

وقال ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تخوّفنا من أنّنا سنكون متأخّرين للغاية قبل ثلاثة سباقات من الآن".

وأضاف: "لكنّ الأهم هو أنّنا حقّقنا نقاطًا أكثر من هاميلتون في تلك الجوائز الكبرى، بالأساس في تركيا عندما اكتفى هاميلتون بالمركز الخامس بينما حلّ ماكس ثانيًا في سوتشي، وبالتأكيد بعد أن حالفه الحظّ بسبب الأمطار".

وأردف: "لكنّنا خسرنا بكلّ براءة في باكو، وكذلك سيلفرستون والمجر. لو قمت باحتساب قدر النقاط التي خسرناها بعناية، فهي أكثر من 50 نقطة من تلك السباقات الثلاثة".

وواصل شرحه بالقول: "نتيجة لذلك فإنّنا نتمتّع بأفضليّة 12 نقطة فقط الآن. نجونا من كلّ تلك العثرات وكنّا قادرين على مجاراة تحسّن مستوى مرسيدس".

ويعتقد ماركو أنّ فيرشتابن سيحتاج لانتصارَين إضافيين على الأقلّ في السباقات الخمسة المتبقية من أجل ضمان لقبه الأوّل في الفورمولا واحد.

وقال في هذا الصدد: "بالنظر إلى السباقات المتبقية، فأعتقد بأنّ علينا الفوز بسباقَين إضافيين على الأقل لنكون في مأمن معقول، أو لنقل متحلين بالثقة بالتوجّه إلى السباق الأخير".

وأضاف: "من المفترض أن تتناسب معنا الحلبات العالية عن سطح البحر في البرازيل والمكسيك بشكلٍ أفضل بكثير. حدث الكثير هذا الموسم. حلبات مرسيدس لم تتناسب مع مرسيدس في النهاية والأمر ذاته مع حلبات ريد بُل".

وعندما سُئل عن فرص فيرشتابن في إحراز اللقب، قال ماركو: "لو فزنا بالسباقَين المقبلين فستكون الفرص 60-40 لصالح ماكس".

وقال ماركو أنّ أصغر العوامل قد يُؤثّر على التوازن التنافسيّ بين مرسيدس وريد بُل، لكنّه يشعر بأنّ فيرشتابن وهاميلتون هما اللذان يُحدثان الفارق.

وقال النمساوي: "الأداء متوازنٌ للغاية لدرجة أنّ حالة اليوم والمسار، وحتّى درجات الحرارة عوامل مهمّة للغاية".

وأضاف: "يبدو أنّ مرسيدس أسرع بكثير على صعيد إتقان إعدادات سيارتها. لدينا سيارة معقّدة أكثر في المعدّل وتتطلّب وقتًا أطول لإعدادها، لكن هناك سائقان فقط يتمكّنان على الدوام من استخراج الأداء الأقصى، لويس مع مرسيدس وماكس معنا".

وأردف: "من الجيّد أنّ بيريز في تحسّن، لكن كذلك بوتاس كونه قدّم سباقًا مدهشًا في تركيا وسباقًا أفضل من المتوسّط في أوستن".

وأكمل: "لكنّ السائقَين الاستثنائيين يُواصلان هذه المعركة مهما كانت سيارة مرسيدس أو ريد بُل أسرع".

واختتم بالقول: "السائق هو الذي يُحدث الفارق بشكلٍ عام. وهذان السائقان قويان للغاية لدرجة أنّ فيرشتابن بوسعه التغلّب على سيارة مرسيدس أسرع على إطارات هارد".