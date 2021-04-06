ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021

بعدما استغنت فيراري عن خدماته العام الماضي، قيّم بطل العالم أربع مرات فيتيل عددًا من الخيارات قبل أن يستقر في النهاية على التوقيع مع أستون مارتن لموسم 2021.

وقد خاض الألماني جولة أولى صعبة مع أستون مارتن في البحرين، وذلك بعد أن خروجه من القسم الأول للتصفيات وتلقيه عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، قبل أن ينهي السباق في المركز الـ 15 إثر حادثة تصادم جمعته بإستيبان أوكون وتسببت في حصوله على عقوبة 10 ثوان.

في المقابل، عانت أستون مارتن ضمن معركتها في مقدمة مجموعة فرق الوسط في البحرين، إذ يعتقد الفريق بأنّ القوانين المحدثة قد أضرّت بتصميم سيارته ذي زاوية الانحناء المنخفضة.

وعند سؤاله عن معاناة فيتيل، أوضح ماركو بأنّ وجهة نظره لم تتغير بأن سائق ريد بُل السابق كان عليه أخذ استراحة هذا العام قبل العودة ضمن القوانين الجديدة كليًا لموسم 2022.

"ما أزال عند رأيي الذي سبق وأخبرتكم به بأنه كان ينبغي أن يأخذ استراحة من البطولة هذا العام، وأن يسأل نفسه ماذا يريد" قال ماركو ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الكثير من الأمور ممكنة في الفورمولا واحد العام المُقبل. لكنه لم يقم بذلك. والآن يجلس خلف مقود سيارة أستون مارتن، والتي بالطبع تعاني مثل مرسيدس (مع تصميم زاوية الانحناء المنخفضة)".

وبالرُغم من اتفاق ماركو على أنّ أستون مارتن قد تضررت من تغيير القوانين، لكنّه يشعر بأنّها لا تفسّر بشكل كامل فارق الأداء الذي يواجهه الفريق الآن.

فقال: "دعونا نرجع إلى الوراء، إلى التجارب الشتوية حيث عانت مرسيدس من قسم خلفي غير مستقر تمامًا، لكنّها نجحت الآن بالوصول إلى الاستقرار المطلوب وعالجت الأمر إلى حد كبير. في حين لم تنجح أستون مارتن في ذلك من خلال ما رأيناه. سيتحسنون في النهاية بكل تأكيد، لكن ربما لن يصلوا إلى مستوى التحسن الذي بلغته مرسيدس".

وأكمل: "لذلك مع فارق الثانية ونصف خلف مرسيدس، يُمكنني القول بأن المشكلة ليست فقط في فيتيل، ولكن في السيارة كذلك بشكل جزئي".

واختتم: "أعتقد بأن أستون مارتن تتواجد في الوقت الحالي في المركز السادس أو السابع في ترتيب المنافسة. لكن ومع محرك مرسيدس والاحتمالات التي لديهم الآن، فسيتقدمون بكل تأكيد. لكن ذلك لا يغير أي شيء في أنّ حادثة التصادم التي ارتطم فيها فيتيل بأوكون كانت غير مبررة".