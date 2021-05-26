ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

أحرز فيرشتابن انتصاره الثاني هذا الموسم بعد سيطرته على مجريات سباق موناكو لينتزع بذلك صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين للمرّة الأولى مستغلًا عطلة نهاية الأسبوع السيّئة التي واجهها لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس.

وبعد أن صدّ هجوم فالتيري بوتاس عند الانطلاقة، لم يبدُ فيرشتابن أمام أيّ ضغطٍ في الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية متفوّقًا بـ 8.9 ثانية عن أقرب ملاحقيه كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وقال ماركو: "لقد بلغ بالتأكيد مستوى مختلفًا من النضج. أبقيناه مركّزًا ومتأهّبًا من خلال إعدادات الوقود وكلّ تلك الأمور. تعيّن عليه فهم الكثير".

وأضاف: "عندما بدأ بالسؤال عن أسرع لفّة فقد منعناه مباشرة وقلنا له: انسى ذلك".

وسارعت ريد بُل بالطلب من فيرشتابن عدم السعي لتحقيق أسرع لفّة حالما أجرى هاميلتون توقّفًا متأخّرًا للانتقال إلى إطارات سوفت مُحقّقًا زمنًا لم يكن من السهل كسره.

لكنّ نقطة أسرع لفّة لم تمنع هاميلتون من خسارة صدارة البطولة، ليتأخّر الآن عن فيرشتابن بأربع نقاطٍ.

وعندما سُئل عمّا يعنيه الفوز في موناكو بالنسبة لسيرة فيرشتابن، شعر ماركو أنّ هذا الفوز سيُمثّل دفعة إضافيّة، خاصة بالنظر إلى أدائه.

وقال ماركو: "لم يسبق له أن حقّق منصّة تتويج هنا، بالرغم من أنّنا تمتّعنا بسيارة كانت قادرة على الفوز في مناسبتَين، أثبت ريكاردو ذلك في النهاية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك يمنحه دفعة وراحة إضافيين. سيجعل ذلك أداء أكثر ثقة وتحكّمًا. ذلك مهمٌ جدًا للمستقبل".