تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها التالي / مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو
فورمولا 1 أخبار عاجلة

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

يعتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل أنّ ماكس فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج في الفورمولا واحد بعد سيطرته على سباق موناكو الأحد الماضي.

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

أحرز فيرشتابن انتصاره الثاني هذا الموسم بعد سيطرته على مجريات سباق موناكو لينتزع بذلك صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين للمرّة الأولى مستغلًا عطلة نهاية الأسبوع السيّئة التي واجهها لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس.

وبعد أن صدّ هجوم فالتيري بوتاس عند الانطلاقة، لم يبدُ فيرشتابن أمام أيّ ضغطٍ في الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية متفوّقًا بـ 8.9 ثانية عن أقرب ملاحقيه كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وقال ماركو: "لقد بلغ بالتأكيد مستوى مختلفًا من النضج. أبقيناه مركّزًا ومتأهّبًا من خلال إعدادات الوقود وكلّ تلك الأمور. تعيّن عليه فهم الكثير".

وأضاف: "عندما بدأ بالسؤال عن أسرع لفّة فقد منعناه مباشرة وقلنا له: انسى ذلك".

وسارعت ريد بُل بالطلب من فيرشتابن عدم السعي لتحقيق أسرع لفّة حالما أجرى هاميلتون توقّفًا متأخّرًا للانتقال إلى إطارات سوفت مُحقّقًا زمنًا لم يكن من السهل كسره.

لكنّ نقطة أسرع لفّة لم تمنع هاميلتون من خسارة صدارة البطولة، ليتأخّر الآن عن فيرشتابن بأربع نقاطٍ.

وعندما سُئل عمّا يعنيه الفوز في موناكو بالنسبة لسيرة فيرشتابن، شعر ماركو أنّ هذا الفوز سيُمثّل دفعة إضافيّة، خاصة بالنظر إلى أدائه.

وقال ماركو: "لم يسبق له أن حقّق منصّة تتويج هنا، بالرغم من أنّنا تمتّعنا بسيارة كانت قادرة على الفوز في مناسبتَين، أثبت ريكاردو ذلك في النهاية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك يمنحه دفعة وراحة إضافيين. سيجعل ذلك أداء أكثر ثقة وتحكّمًا. ذلك مهمٌ جدًا للمستقبل".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

المقال السابق

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

المقال التالي

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

33دقيقة
2
فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

3
فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

4
فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

5
فورمولا 1

مرسيدس اعتقدت أن استراتيجية هاميلتون "كانت تحمل فرصة كبيرة" في موناكو

أحدث الأخبار
التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

33د
مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو
فورمولا 1

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج
فورمولا 1

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها
فورمولا 1

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

مرسيدس اعتقدت أن استراتيجية هاميلتون "كانت تحمل فرصة كبيرة" في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس اعتقدت أن استراتيجية هاميلتون "كانت تحمل فرصة كبيرة" في موناكو

"فيا" تنظر في قانون لـ "إندي كار" كان ليحرم لوكلير من قطب الانطلاق الأول في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تنظر في قانون لـ "إندي كار" كان ليحرم لوكلير من قطب الانطلاق الأول في موناكو

بينوتو يُشيد بلوكلير على ظهوره في مراسم منصّة التتويج في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يُشيد بلوكلير على ظهوره في مراسم منصّة التتويج في موناكو

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

أحدث الأخبار

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.