ماركو: فيرستابن يحتاج فقط لأربع عجلات على السيارة للفوز

بدأت ريد بُل عطلة نهاية الأسبوع متأخّرة بعض الشيء بسبب جلبها لحزمة تحديثات جديدة، لكنّ تهاطل الأمطار في حصّة الجمعة لم يُساعدها على صعيد اكتشافها.

وبالرغم من أنّ الهولندي أحرز قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة أمسٍ السبت في ظلّ حجز ريد بُل للصفّ الأوّل، إلّا أنّه كانت هناك العديد من نقاط الاستفهام فيما يخصّ وتيرة السباق التي لم تكن بتلك القوّة يوم السبت.

لكنّ الهولندي شقّ طريقه نحو فوزٍ مريح، متعافيًا بعد كبوة أستراليا، وهو ما دفع ماركو للقول بأنّ فيرستابن لا يحتاج للكثير من أجل الفوز بالسباقات، وأنّ الفريق قام كذلك بعملٍ رائع للغوص في البيانات واستخراج الإعدادات الأنسب حتّى مع قلّة التجارب مع الحزمة الجديدة.

وقال ماركو: "عليكم أن تفهموا أنّنا جلبنا حزمة تحديثات إلى هذه الجولة. خسرنا حصّة بسبب الأمطار ومن ثمّ تغيّرت الظروف الجويّة".

ثمّ تابع: "كانت الحرارة أعلى اليوم بـ 14 درجة على صعيد حرارة سطح المسار. لم يُسهّل ذلك المهمّة، لكنّنا أجرينا التغييرات المناسبة على الجناح الأمامي. وكان السباق مختلفًا بالنسبة لماكس في جميع الأحوال".

وأكمل: "يحتاج فقط لأربع عجلات على السيارة من أجل الفوز بالسباق".

واختتم بالقول: "يملك ماكس ومهندسه خبرة عالية. يعلمون ما عليهم فعله وما يُحبّه ماكس. كان القرار الصحيح، وتعيّن علينا فقط إجراء بعض التعديلات البسيطة أثناء التوقّف الأوّل فقط