ماركو: فيرستابن لن يفعل مثل ألونسو وهاميلتون

صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن ماكس فيرستابن لا يخطط لأن يواصل مسيرته في عالم السباقات للعديد من السنوات مثل لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو.

عبّر هيلموت ماركو عن رغبته بأن يرى موهبة شابة تسابق بجانب ماكس فيرستابن ضمن صفوف ريد بُل، لكنه أوضح كذلك بأن الهولندي لا يخطط لأن يواصل مسيرته حتى الأربعينات من عمره مثل لويس هاميلتون سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

حيث شدّد النمساوي المخضرم على أن الجانب الأهم بالنسبة لبطل العالم ثلاث مرات هو أن يستمتع بالبيئة التي يسابق فيها.

حيث قال في تصريحات لـ ORF: "ماكس لن يفعل مثل ألونسو وهاميلتون".

وأضاف: "طالما أنهما تنافسيان من الناحية الجسدية، فسيواصلان مسيرتيهما. ماكس يريد الفوز، لكن تركيزه الأكبر ليس على أن يفوز بخمسة أو ستة ألقاب".

وتابع: "الجانب الأهم بالنسبة له هو أن يستمتع بالرياضة وأن يعمل ضمن بيئة يشعر فيها بالراحة".

جديرٌ بالذكر أن فيرستابن كان سبق وصرّح مؤخرًا بأن بعض الأمور - مثل تعامل فيا مع مسألة الشتائم في البطولة والعقوبة التي وقعتها عليه – قد تدفعه لإعادة التفكير في مسألة مواصلة مسيرته في الفورمولا 1، وهو ما عاد وأكّد عليه ماركو لاحقًا بأن أمور كهذه قد تدفع الهولندي للاعتزال.