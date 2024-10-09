ماركو: فيرستابن لن يفعل مثل ألونسو وهاميلتون
لا يبدو بأن فيرستابن ينوي مواصلة مسيرته حتى سن متأخرة نسبيًا مثل هاميلتون وألونسو.
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن ماكس فيرستابن لا يخطط لأن يواصل مسيرته في عالم السباقات للعديد من السنوات مثل لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو.
عبّر هيلموت ماركو عن رغبته بأن يرى موهبة شابة تسابق بجانب ماكس فيرستابن ضمن صفوف ريد بُل، لكنه أوضح كذلك بأن الهولندي لا يخطط لأن يواصل مسيرته حتى الأربعينات من عمره مثل لويس هاميلتون سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
حيث شدّد النمساوي المخضرم على أن الجانب الأهم بالنسبة لبطل العالم ثلاث مرات هو أن يستمتع بالبيئة التي يسابق فيها.
حيث قال في تصريحات لـ ORF: "ماكس لن يفعل مثل ألونسو وهاميلتون".
وأضاف: "طالما أنهما تنافسيان من الناحية الجسدية، فسيواصلان مسيرتيهما. ماكس يريد الفوز، لكن تركيزه الأكبر ليس على أن يفوز بخمسة أو ستة ألقاب".
وتابع: "الجانب الأهم بالنسبة له هو أن يستمتع بالرياضة وأن يعمل ضمن بيئة يشعر فيها بالراحة".
جديرٌ بالذكر أن فيرستابن كان سبق وصرّح مؤخرًا بأن بعض الأمور - مثل تعامل فيا مع مسألة الشتائم في البطولة والعقوبة التي وقعتها عليه – قد تدفعه لإعادة التفكير في مسألة مواصلة مسيرته في الفورمولا 1، وهو ما عاد وأكّد عليه ماركو لاحقًا بأن أمور كهذه قد تدفع الهولندي للاعتزال.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ليست سباقات السيارات: ألونسو يكشف عن الرياضة التي كانت حلم طفولته
ألونسو: على السائقين أن يتعاملوا بدبلوماسية وطريقة لائقة خلال لقاءاتهم
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أستون مارتن: تشارك نفق الهواء مع مرسيدس "ليس عذرًا" لمعاناتنا في 2024
ألونسو: بعض النتائج الجيدة لا يمكنها إخفاء افتقار أستون مارتن للأداء
ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل
أحدث الأخبار
الأمطار تعيق اختبارات إطارات بيريللي مع ريد بُل ومكلارين
مانسل: ما زالت أمام فيرستابن فرصة للانضمام إلى مرسيدس
دي ميو الرئيس التنفيذي لدى رينو: "لست غبياً، لن أبيع ألبين"
نوريس: منافسة فيرستابن هي الأصعب على الإطلاق
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات