ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل
يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل بأن "التحسّن" هو السبيل الوحيد للإبقاء على ماكس فيرستابن مع الفريق.
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ماكس فيرستابن هو أفضل سائق على ساحة الفورمولا 1 حاليًا، وقد أبدت مرسيدس رغبة شديدة بضمه إلى صفوفها، لا سيما بعد التوتر الذي شهدته أروقة ريد بُل.
وبالحديث عن التراجع الأخير في أداء ريد بُل والتكهنات حيال مستقبل فيرستابن ضمن العلامة النمساوية، فقد استعمل ماركو عبارات مختلفة هذه المرة ضمن حواره مع اف1 إنسايدر.
حيث قال: "يمارس ماكس دوره بثقة وسط تلك الاضطرابات التي يشهدها الفريق. وعندما يجد الأمر ضروريًا، فإنه يعود إلى منزله وعالمه الخاص".
وأضاف: "لكنه في ذات الوقت يتفهم بأنه على الفريق أن يظل متحدًا ومتماسكًا ليكون ناجحًا، وهو يسعى لذلك. وعليه يتوجب علينا أن نحافظ على روح الفريق، حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد للإبقاء على سائق مثل فيرستابن هنا وبلوغ نجاحات جديدة".
وتابع: "ولكن لو لم يتحقق هذا المناخ، فهنالك فرصة بأن يغادر فيرستابن ريد بُل في الواقع. صحيح بأنه يرتبط بعقد حتى نهاية 2028، بيد أنه ومثل كل سائق في الفورمولا 1 لديه بنود فك ارتباط في عقده".
وأكمل: "لكن وفوق كل هذا، لا شك بأننا نرغب في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات مع ماكس، ولذلك يتعين على كامل الفريق العمل من أجل منعه من المغادرة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات