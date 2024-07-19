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ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل بأن "التحسّن" هو السبيل الوحيد للإبقاء على ماكس فيرستابن مع الفريق.

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ماكس فيرستابن هو أفضل سائق على ساحة الفورمولا 1 حاليًا، وقد أبدت مرسيدس رغبة شديدة بضمه إلى صفوفها، لا سيما بعد التوتر الذي شهدته أروقة ريد بُل.

وبالحديث عن التراجع الأخير في أداء ريد بُل والتكهنات حيال مستقبل فيرستابن ضمن العلامة النمساوية، فقد استعمل ماركو عبارات مختلفة هذه المرة ضمن حواره مع اف1 إنسايدر.

حيث قال: "يمارس ماكس دوره بثقة وسط تلك الاضطرابات التي يشهدها الفريق. وعندما يجد الأمر ضروريًا، فإنه يعود إلى منزله وعالمه الخاص".

وأضاف: "لكنه في ذات الوقت يتفهم بأنه على الفريق أن يظل متحدًا ومتماسكًا ليكون ناجحًا، وهو يسعى لذلك. وعليه يتوجب علينا أن نحافظ على روح الفريق، حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد للإبقاء على سائق مثل فيرستابن هنا وبلوغ نجاحات جديدة".

وتابع: "ولكن لو لم يتحقق هذا المناخ، فهنالك فرصة بأن يغادر فيرستابن ريد بُل في الواقع. صحيح بأنه يرتبط بعقد حتى نهاية 2028، بيد أنه ومثل كل سائق في الفورمولا 1 لديه بنود فك ارتباط في عقده".

وأكمل: "لكن وفوق كل هذا، لا شك بأننا نرغب في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات مع ماكس، ولذلك يتعين على كامل الفريق العمل من أجل منعه من المغادرة".

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