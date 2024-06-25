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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ماركو: فيرستابن فاز في إسبانيا لأنه "واثق بقدراته" وليس لأن السيارة جيدة

اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بأن فوز نجمه ماكس فيرستابن بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، مردّه لثقته الكبيرة بقدراته وليس لأن سيارة ريد بُل جيدة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

خرجت الكثير من النقاشات مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حيال فوز فيرستابن بسباق برشلونة.

حيث بات من الواضح أن سيارة ريد بُل لم تعد الأسرع حالياً، وهذا ما كرره فيرستابن بنفسه بعد السباق، وكذلك كرّره لاندو نوريس سائق مكلارين الذي يرى بأنه خسر الفوز رغم امتلاكه السيارة الأسرع.

وضمن مقابلة مع OE24، تكلم ماركو حول هذه النقطة، مؤكداً أن فوز فيرستابن جاء بسبب تجاوزه المذهل في بداية السباق وثقته الكبيرة بقدراته.

فقال: "لا يمكن لـ ماكس القيادة طوال الموسم على الحدود القصوى".

وأكمل: "تجاوزه الذي خطف فيه الصدارة كان استثنائياً للغاية حتى بالنسبة له".

وأضاف: "فاز ماكس لأنه يتحلى بالثقة الكبيرة، وليس لأن السيارة جيدة".

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وتعقيباً على غياب سيرجيو بيريز من ساحة المنافسة وبالتالي عدم امتلاك ريد بُل سائقاً يحمي فيرستابن من هجمات المنافسين، أكد ماركو أن هذه المسألة لا يجب أن تستمر لأن الفريق غير قادر على تحمّل ذلك.

فقال: "انطلق تشيكو متأخراً. لكن تلك حقيقة (أنه متأخر). كل الفرق باتت متقاربة الآن، ولا يمكنك تحمل أية نقاط ضعف!".

وأكمل مضيفاً أن تقدم مرسيدس قد صبّ لمصلحة العلامة النمساوية لأنها أخذت النقاط من طريق فيراري ومكلارين.

فقال: "إن بقيت مرسيدس بهذا الزخم، فإنها ستساعدنا وتصبّ لمصلحتنا ضمن حسابات اللقب".

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