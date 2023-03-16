ماركو: فيراري تمتلك أفضل محرك في البطولة لكن مع أسوأ معدل تآكل للإطارات

في 2022، أثبتت فيراري أنها تمتلك التسارع الأكبر في الخروج من المنعطفات البطيئة، لكنها كانت تتأخر خلف ريد بُل في السرعات العالية.

لكن، أظهرت بيانات "جي بي اس" من التجارب الشتوية والسباق الأول، أن الأدوار قد انقلبت بين الفريقين، حيث باتت فيراري تمتلك السرعة القصوى الأكبر.

وخلال القسم الثالث من تصفيات البحرين، كانت سيارتا فيراري أسرع لناحية السرعة القصوى، من ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

وهذا ما دفع ماركو للاستنتاج بأن فيراري باتت الآن تمتلك وحدة الطاقة الأعلى أداءً بين جميع الفرق، بينما يرى أن مرسيدس تراجعت للمركز الثالث مع محركها.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماركو: "ليست لدينا الأرقام الدقيقة لوحدات الطاقة، لكن بناء على مقارنة المعلومات، يمكننا الافتراض عموماً بأن فيراري تمتلك المحرك الأقوى".

وأكمل: "من ثم تأتي هوندا، ومن ثم مرسيدس بشكل قريب للغاية. من ثم رينو".

لكن وبالرغم من ذلك، عانت فيراري من معدلات تآكل مرتفعة للإطارات في البحرين، ما أعاق جهود الفريق في منافسة ريد بُل وكذلك أستون مارتن.

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ويرى ماركو أن معدل تآكل إطارات فيراري الآن أسوأ مما كان الموسم الماضي.

فقال: "يمكن الافتراض أن فيراري ومرسيدس يعملان على نقاط الضعف هذه".

وأكمل: "لنأخذ فيراري مثالاً. السرعة القصوى تحسنت بشكل كبير، لكن تآكل الإطارات - وهو أمر أساسي - لم يتحسن على الإطلاق. بل يمكن القول أنه بات أسوأ مقارنة بنا".

واختتم: "بالنسبة إلى مرسيدس، بدايتهم متعثرة كما كان الحال الموسم الماضي. لكنني لا أعتقد أن لديهم حلولاً سريعة".