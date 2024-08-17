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ماركو: فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1

صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن سيباستيان فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1.

سيباستيان فيتيل

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شهد سوق الانتقالات قدرًا كبيرًا من التكهنات هذا الموسم، قبل أن يحدد كارلوس ساينز وجهته التالية ويستقر على القيادة لصالح ويليامز في 2025، لتتجه كل الأنظار الآن نحو المقعد الآخر في آودي.

ووفق تقارير آخرها من موقع  oe24 الإلكتروني، فإن سيباستيان فيتيل هو أحد المرشحين لذلك المقعد ليجاور نيكو هلكنبرغ في 2025 ضمن صفوف ساوبر قبل تحوّل الفريق إلى آودي المصنعي في 2026.

وقد تم ذكر هيلموت ماركو كأحد المصادر ضمن هذا التقرير، وتحديدًا تصريحاته باهتمام بطل العالم الرباعي بالعودة من جديد إلى منافسات الفورمولا 1.

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وعند سؤاله عن تصريحاته تلك رغم عدم تداولها نصًا ضمن التقارير الأخيرة، أبدى النمساوي دهشته من الضجة التي أثارتها تعليقاته.

حيث قال: "لم يعد سرًا الآن أن سيباستيان مهتم بأي مقعد شاغر ضمن فرق الصدارة".

وأضاف: "لكن في حالة آودي، فقد تحدثت تحديدًا عن التأثير الذي قد يتسبب به وجود سائق ألماني آخر وأشرت كذلك إلى ميك شوماخر".

وتابع: "ولكن يبدو بأن الأخبار لم تلتفت لذلك الاسم واهتمت بفيتيل فقط".

هذا وأشارت تقارير كذلك بأن فيتيل قد خاض محادثات مع كل من ريد بُل ومرسيدس في بداية الموسم، إلا أنه لم تكن هنالك ردود إيجابية من أي من الفريقين.

وعند سؤاله عن سبب ذلك، رد ماركو قائلًا: "سيباستيان غائب عن السباقات منذ عامين على أية حال. وإذا ما تحدثنا عن هلكنبرغ، فإنه أكثر تعطشًا لأنه ليس بطل عالم رباعي. لذلك ما كنت لآتي بسيباستيان إلى جانب ماكس في ريد بُل".

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