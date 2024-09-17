ماركو فقد الأمل في بطولة الصانعين ويخشى على بطولة السائقين
مع استمرار تراجع أدائها في السباقات الأخيرة، خسرت ريد بُل صدارة بطولة الصانعين لصالح مكلارين بعد فوز الأخيرة في باكو.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن على الفريق أن يكون حريصًا كي لا يخسر بطولة السائقين بعد أن انتزعت مكلارين صدارة بطولة الصانعين في باكو.
تتصدر مكلارين الآن ترتيب الصانعين بفارق 20 نقطة أمام ريد بُل بعد فوز أوسكار بياستري بسباق باكو، بينما حل زميله لاندو نوريس رابعًا أمام ماكس فيرستابن، في حين انسحب سيرجيو بيريز إثر حادثته مع كارلوس ساينز سائق فيراري.
وعند سؤاله عما إذا كانت بطولة الصانعين هدفًا واقعيًا لريد بُل الآن، قال ماركو: "بصراحة، لم تعد هدفًا واقعيًا".
وأضاف: "علينا الحرص الآن كي لا نخسر بطولة السائقين كذلك. ولكن الأمر الإيجابي ربما هو أن بياستري قريبٌ جدًا من لاندو على صعيد النقاط. في حين مثّل حادث بيريز الكبير في نهاية السباق تراجعًا كبيرًا لنا كذلك".
وتابع: "سنتمكن بالتأكيد من تحضير السيارة من أجل سباق سنغافورة، ولكن ليس بالخصائص التي كنا نخطط لها. إذ لم يعد من الممكن القيام بالاختبارات التي كنا نخطط لها لجولة سنغافورة".
وأكمل: "بعد ذلك علينا أن نخطو الخطوة التالية في أوستن، وإلا سنخاطر بخسارة بطولة السائقين. علينا أن نجد السرعة ويجب أن نسهّل من ضبط إعدادات السيارة. لكننا نثق أنه بدءًا من أوستن، ستكون لدينا الحزمة التي ستجعلنا أكثر تنافسية".
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