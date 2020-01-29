ماركو: غاسلي لديه ما يؤهّله للعودة من جديد إلى ريد بُل

على الرُغم من استغناء الفريق الأساسي لريد بُل عن خدمات غاسلي ونقله إلى فريق تورو روسو الرديف بعد نصفٍ أوّلٍ مخيّبٍ للآمال من الموسم الماضي، لكنّ الطريقة التي تعافى وعاد بها الفرنسي الشاب مسجلًا منصّة تتويج مفاجئة في البرازيل أثارت إعجاب الفريق وماركو على نحوٍ كبير.

"لقد كانت عودة رائعة، إذ بوسعكم رؤية تأثير الجانب نفسي هنا" قال ماركو ضمن حوار حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "سأكذب إذا ما قلت الآن بأنّني قد توقّعت ذلك. بالمقارنة مع (دانييل) كفيات (الذي تمّ نقله إلى تورو روسو في 2016)، فقد تعافى وبرز غاسلي من جديد من أجله ومن أجلنا. أعتقد بأنّه تعلّم الدروس من فترة الأشهر الستّة التي أمضاها في ريد بُل، وأنّه بمقدوره أن يصبح شخصًا عظيمًا في المستقبل".

ودومًا ما أصرّت ريد بُل على أنّها دفعت بغاسلي إلى صفوف تورو روسو كونها شعرت بالحاجة لتخفيف الضغط عليه ومساعدته على استعادة ثقته بنفسه.

"عليّ الوقوف ضد مصطلح «تقليل الرتبة»، إذ أنّنا نتحدّث هنا عن الفورمولا واحد، حيث أنّ آلاف السائقين يحلمون ويعملون من أجل الدخول إلى البطولة" قال ماركو شارحًا.

وتابع: "والآن ينتقل سائق من فريق فورمولا واحد ينافس في الصدارة إلى فريق ضمن مجموعة الوسط. وما يزال ذلك السائق يكسب المال وضمن الفئة الملكة لرياضة السيارات. أنا أرى ذلك فتحًا لفرص جديدة وليس إنزالًا من رتبته أو درجته".

وعند سؤاله إذا ما كان غاسلي قد استوعب ذلك في وقت قرار الفريق، قال ماركو: "غاسلي لم ير الأمر هكذا للوهلة الأولى، لكنّه الآن ينظر إليه على نحوٍ مختلف بكلّ تأكيد. حيث كانت عودته استثنائية".

وأكمل: "انتقل بيير إلى تورو روسو وسرعان ما بات غاسلي الذي استقدمناه ليكون هكذا. السبب الوحيد لحدوث ذلك بهذه الطريقة هو أنّ سيارة تورو روسو كانت أسهل في قيادتها والضغط عليه كان أقلّ بطبيعة الحال. لكنّني أعتقد بأنّ اللوم يقع بشكل جزئي عليه، كونه أتى إلى ريد بُل وكان ينظر فقط إلى مقارنة نفسه مع ماكس (فيرشتابن). حيث لم ير أحدًا آخر على شبكة الانطلاق".

واختتم: "كان عليه تقبّل أنّ ماكس أسرع وشقّ طريقه ببطء، لكنّه اختبر أمورًا في أسلوبه وكلّ الجوانب الأخرى من أجل الحصول على نتائج سريعة، بيد أنّ الوضع سار في الوجهة الخاطئة".