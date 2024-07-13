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ماركو: غاسلي كان يختلق الأعذار عندما زامل فيرستابن

هيلموت ماركو يكشف عن وضع سائق ألبين الحالي بيير غاسلي عندما زامل ماكس فيرستابن لفترة قصيرة ضمن صفوف ريد بُل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
بيير غاسلي، ألفا تاوري ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ألفا تاوري ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

كشف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن بيير غاسلي كان يختلق الأعذار لتغطية تأخره الكبير خلف ماكس فيرستاين عندما تزاملا سويًا في 2019.

بعد خوض أول مواسمه في الفورمولا 1 في 2018، تم تصعيد غاسلي في الموسم المتالي ليقود لصالح فريق ريد بُل الأساسي بديلًا عن دانيال ريكاردو.

لكن الفرنسي عانى بشكل كبير للتأقلم مع الفريق لتعيده ريد بُل مرة أخرى إلى تورو روسو في منتصف الموسم وتعوضه بأليكس ألبون.

مع ذلك، نجح غاسلي في تثبيت أقدامه في الفورمولا 1 على مدار المواسم التالية، قبل أن يتم تجديد عقده مؤخرًا لعدة مواسم مع ألبين بعد انضمامه للفريق الفرنسي في 2023.

وبالحديث عن فترة تواجد غاسلي ضمن صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، قال ماركو: "عندما تأخّر بلفة في بودابست، قال بأنه يريد نظام تعليق مختلف".

وأضاف: "إنه ليس مهندسًا، لقد نفذت أعذاره وحسب ولم يتقبّل ببساطة فكرة أن ماكس كان أسرع منه".

جديرٌ بالذكر أن فيرستابن قد خاض أولى مواسمه في الفورمولا 1 في 2015 بعمر 17 عامًا، لكن أولى مشاركاته أتت في التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى 2014.

حيث استذكر ماركو هذه المشاركة قائلًا: "أتى اليوم الذي وضعنا فيه ماكس على السيارة في تجارب الجمعة في سوزوكا، إحدى أسرع وأصعب الحلبات في الفورمولا 1. بعض من انتقدونا رأوا بأننا مجرمون، لكن ماكس سرعان ما قطع منعطف 130 آر من دون رفع قدمه من على دواسة الوقود، فلات أوت بعد 4 لفات فقط".

وأكمل: "سجل زمنًا تنافسيًا للغاية ولم يقترف أي خطأ. ومن ثم ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف المنتقدون، ولكن بوتيرة أقل".

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