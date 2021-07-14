ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

صعد غاسلي إلى الفورمولا واحد للمرة الأولى مع الفريق الرديف لريد بُل، تورو روسو، في 2017، قبل ترقيته إلى الفريق الأساسي كبديل عن دانيال ريكاردو لموسم 2019.

لكنّ بداية صعبة لموسمه مع الفريق الأساسي شهدت عجزه عن مُجاراة زميله ماكس فيرشتابن، وتسببت بالتخلّي عن خدماته وإعادته إلى صفوف تورو روسو بعد 12 سباقًا فقط، حيث تبادل المقاعد مع أليكسندر ألبون.

ومن ذلك الحين، تطوّر غاسلي بشكل كبير مع فريقه - المعروف الآن بألفا تاوري - وبات فائزًا بجائزة كبرى بعد انتصاره المفاجئ في مونزا العام الماضي. كما سجّل منصتي تتويج آخرتين، آخرهما في باكو هذا العام.

وقد صرّح غاسلي مؤخّرًا بأنّ يؤدّي بشكل أفضل من ذي قبل، وبينما سبق وأوضح ماركو بأن عودة إلى الفريق الأساسي لا يتمّ التفكير فيها حاليًا، لكنّه شكك بأن يعود الفرنسي إلى تأدياته في 2019.

حيث قال: "أتفق معه تمامًا، فتلك هي أفضل نسخة من غاسلي شاهدناها حتى الآن".

وأضاف: "لا يبرُز الآن ذلك السؤال (بالعودة المحتملة للفريق الأساسي)، لكن بالطبّع هنالك خطر عندما تتواجد بجوار فيرشتابن، حيث رأيتم كيف عانى (سيرجيو) بيريز في التصفيات".

وتابع: "لكنّ غاسلي تغيّر، بات مختلفًا. جمعتني محادثة طويلة به مؤخّرًا في غراز. فهو لن يتصرف أو يؤدي بالطريقة التي قام بها عندما كان في ريد بُل ريسينغ".

هذا وأكّد ماركو أن غاسلي ما يزال أمامه عامان متبقيان في عقده، ما يُبقيه تحت مظلة ريد بُل حتى نهاية موسم 2023 على أقل تقدير.

وعند سؤاله إذا ما بمقدور ألفا تاوري منافسة فرق أمثال مكلارين وفيراري مع سائقَين مثل غاسلي، قال ماركو: "نعم، سيكون ذلك ممكنًا. وذلك هو الهدف والسبب الذي يجعلنا نُبقي على غاسلي كقائد للفريق بجوار تسونودا".