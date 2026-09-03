أعلنت ريد بُل تجديد عقد فيرستابن قبل جائزة هولندا الكبرى، ما يضمن بقاء السائق البالغ من العمر 28 عامًا مع العلامة النمساوية حتى نهاية عام 2030، ويمهد الطريق أمام خوضه موسمه الخامس عشر في البطولة.

وفي حديثه إلى صحيفة كرونه تسايتونغ، سلط هيلموت ماركو الضوء على الاستقرار الذي سيجلبه تمديد العقد إلى الفريق، قائلًا: "هذه الخطوة هي القرار الصحيح تمامًا في الوقت المناسب. كما أنها رسالة مهمة للمستقبل".

وأضاف: "قرار فيرستابن سيجلب الهدوء والاستقرار إلى الفريق، لكن في نهاية المطاف، كل شيء يعتمد على الأداء، وبالتالي يمكن أن تكون المشاعر متطرفة".

وأردف: "في نهاية المطاف، الشيء الأهم هو النتائج التي يتم تحقيقها. لا بد أن ماكس وضع شروطه الخاصة على الطاولة. ماكس هو وجه الفريق بأكمله وشخصيته القيادية. كل مهندس طموح يريد العمل مع أفضل سائق، ولذلك فإن بقاؤه مع الفريق يمثل عاملًا حاسمًا لمستقبله".

وكان عقد فيرستابن السابق، الذي كان ساريًا حتى نهاية عام 2028، يتضمن بنودًا تتيح له فسخ العقد بناءً على الأداء، وهو ما غذّى التكهنات بشأن رحيله في أروقة البطولة خلال عامي 2025 و2026. وبينما ترددت أسماء مكلارين ومرسيدس بشكل متكرر كوجهتين محتملتين، أوضح السائق الهولندي أنه كان يرى اعتزال الرياضة بالكامل خيارًا أكثر واقعية من مغادرة ريد بُل، لكنه اختار في نهاية المطاف البقاء مع الفريق.

كما أن تمديد العقد حتى نهاية عام 2030 يحمل أهمية كبيرة من ناحية التوقيت. إذ يتزامن هذا الموعد مع نهاية دورة وحدات الطاقة الحالية، ويمثل عشية التغيير الكبير التالي في قوانين الفورمولا 1.

وفي الوقت الذي يستهدف فيه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عام 2031، مع إمكانية تقديم الموعد إلى 2030 إذا وافقت الشركات المصنّعة، للانتقال إلى محرك ثماني الأسطوانات بسعة 2.4 لتر يعمل بوقود مستدام، أضاف ماركو أن حالة عدم اليقين هذه لعبت دورًا أيضًا في القرار، قائلًا: "سيُظهر الوقت ما إذا كانت قوانين المحركات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2030 أو 2031. وهذا لعب بالتأكيد دورًا في القرار".