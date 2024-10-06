ماركو عن بقاء بيريز مع ريد بُل: لا ضمانات في الفورمولا 1

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه لا ضمانات في الفورمولا 1 سوى ثبات الأداء كي تحافظ على مقعدك في البطولة.

أوضح ماركو بأنه لا شيء يضمن بقاء سيرجيو بيريز ضمن صفوف ريد بُل في موسم 2025 بالرُغم من مغادرة دانيال ريكاردو صفوف فريق آربي الرديف.

وقد كان ريكاردو أحد الخيارات البارزة لتعويض بيريز ضمن صفوف ريد بُل، لكن آربي أعلنت الأسبوع الماضي بأن ليام لاوسون سيأخذ مكان الأسترالي فيما تبقى من موسم 2024.

مع ذلك، فإن رحيل ريكاردو لم يؤمّن مقعد بيريز مع ريد بُل، ولا سيما مع إشارة كريستيان هورنر مدير الفريق إلى أن لاوسون – بجانب آخرين – قد يتم تقييمه من أجل مجاورة ماكس فيرستابن في صفوف الفريق الأساسي.

وكان بيريز قد وقّع عقدًا لعدة مواسم في بداية هذا العام، لكنه لم يقدم ما هوا كافٍ لتحسين تأدياته، بجانب أن معاناته تلك ساهمت في خسارة ريد بُل صدارة الصانعين لصالح مكلارين.

وبالرغم من تعرض مقعده للخطر خلال العطلة الصيفية، إلا أن ريد بُل قد منحت المكسيكي فرصة أخرى ليكمل الموسم مع الفريق، بيد أنه حل بالمركز العاشر خلال السباق الأخير في سنغافورة.

ليأتي ماركو ويحذّر بأنه لا ضمانة على بقائه مع الفريق للموسم المُقبل في ظل تذبذب الأداء الذي يعاني منه.

حيث قال: "في الفورمولا 1، هنالك ضمانات فقط إذا ما كنت تقدّم أداءً جيدًا على نحوٍ ثابت".

وأضاف: "بيريز لديه ذلك التذبذب في الأداء، نعرف ذلك. ولا سيما عندما تغيرت السيارة بشكل مفاجئ، استغرقه الأمر وقتًا أطول من أجل أن يتأقلم".

وتابع: "وهذا بالتأكيد أحد الأسباب التي تجعل مكلارين في وضع أقوى على صعيد تشكيلتها الحالية من السائقين".

وأكمل: "صحيح أنه يمتلك الوتيرة، لكن أداءه متذبذب وبات أكثر توقعًا".