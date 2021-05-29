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ماركو: على وولف النظر إلى أجنحته الأماميّة في ظلّ تحذيراته بالتقدّم باحتجاج

حذّر هيلموت ماركو مستشار ريد بُل منافسه توتو وولف مدير فريق مرسيدس من أنّ عليه "النظر إلى أجنحته الأماميّة" وذلك في ظلّ إمكانيّة تقدّم بعض الفرق باحتجاجات رسميّة إزاء الأجنحة المرنة في باكو.

ماركو: على وولف النظر إلى أجنحته الأماميّة في ظلّ تحذيراته بالتقدّم باحتجاج

دخلت فرق الفورمولا واحد في جدلٍ بشأن ثبات الأجنحة الخلفيّة منذ جائزة إسبانيا الكبرى عندما أدلى لويس هاميلتون ببعض التعليقات حيال ميلان جناح ريد بُل.

وتحرّكت "فيا" منذ ذلك الحين لتُقدّم اختبارات صلابة أكثر صرامة بدءًا من جولة فرنسا.

لكنّ مرسيدس ومكلارين لم تبدوا سعيدتين بعدم تقديم "فيا" لتلك الاختبارات في مرحلة أبكر، ما يعني مواصلة ريد بُل وفيراري وألفا روميو استغلال هذا الوضع في القوانين خلال جولة أذربيجان نهاية الأسبوع المقبل.

ووصف وولف الوضع بـ "الفوضويّ" نهاية الأسبوع الماضي في موناكو في حال لم تُقدّم "فيا" أيّ توضيح قبل جولة باكو، مشيرًا إلى إمكانيّة أن يؤدي ذلك إلى احتجاج رسمي.

لكنّ ماركو يشعر أنّ "فيا" حددت بوضوح موعد تطبيق الاختبارات الجديدة وأشار إلى أنّ ريد بُل قد تسعى لمهاجمة احتجاج مرسيدس من خلال الاحتجاج على جناحها الأمامي.

وقال ماركو ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعتبر ذلك غريبًا بعض الشيء".

وأضاف: "قرّرت ’فيا’ تغيير قوانين اختبارات المرونة. سينطبق ذلك بدءًا من جولة بول ريكار. كان ذلك بيانًا واضحًا".

وأردف: "لو يعتقد السيد وولف أنّ ذلك متأخّرٌ جدًا، فإنّ هذه إجراءات ’فيا’. لو أراد الاحتجاج فهو حر. لكنّني أعتقد بأنّ عليه النظر إلى أجنحته الأماميّة. كونه كان هناك مقطعٌ على قناتَي ’سيرفوس تي في’ وسكاي يُظهر مدى اقتراب أجنحتهم الأماميّة من سطح المسار".

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وعندما سُئل إن كانت ريد بُل قد تُقدم على الاحتجاج على أجنحة مرسيدس الأماميّة، قال ماركو: "أجل".

ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي أشارت فيها ريد بُل إلى مرونة الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس، وكان وولف قد قال لقناة "سكاي" الأسبوع الماضي أنّ مرسيدس تفقّدت جناحها الأمامي ووجدت أنّه ينحني بذات مستوى ريد بُل بالضبط، وأنّه بوسع الفريقين الاحتجاج على بعضهما حيال الجناح الأمامي كذلك.

وقال وولف: "لكن من الواضح أنّ الجناح الخلفي يميل بأكثر ممّا يُسمح به، لا يُعتبر ممتثلًا للفوانين".

وقال ماركو أنّ ريد بُل أُجبرت على إجراء تغييرات مشابهة على سيارتها في 2012 و2013 عندما تمّ تطبيق اختبارات أكثر صرامة، لكن أُجري ذلك على الدوام وفق حدود زمنيّة معيّنة.

وقال بشأن ذلك: "تعيّن علينا اعتماد تحسينات في كلّ مرّة. تمّ تحديد الموعد النهائيّ وأجرينا التعديلات ضمن تلك الفترة. ذلك هو الإجراء الطبيعي".

وأكمل: "نتواجد على المسار بسيارة قانونيّة في الوقت الحاضر. سنزيد من صلابة جناحنا الخلفي في بول ريكار".

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