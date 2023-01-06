ماركو: على ريد بُل أن تخشى مرسيدس أكثر من فيراري في 2023
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه ينبغي على فريقه أن يخشى من مرسيدس أكثر من فيراري بينما يستعد للدفاع عن لقبيه في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
هيمنت ريد بُل على موسم 2022 حيث تمكن سائقها ماكس فيرستابن من حسم لقب السائقين بينما أحرز الفريق أول لقب صانعين منذ 2013، مسجلًا 17 انتصارًا في 22 سباقًا.
وفاز فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بـ 10 من السباقات الـ 11 الأخيرة في الموسم، حيث لم تأت هزيمة ريد بُل في هذه الفترة سوى في البرازيل عندما أحرز جورج راسل الفوز لصالح مرسيدس.
وسجل ذلك الانتصار الفوز الوحيد لمرسيدس في موسم 2022 في ظل معاناة الفريق من أجل التأقلم مع القوانين التقنية الجديدة، وإمضائه الجزء الأول من الموسم خارج المنافسة مع ريد بُل وفيراري.
لكن ومع مُضي الموسم، تمكنت مرسيدس من فهم معاناتها مع سيارة دبليو 13، وبدأ راسل وزميله لويس هاميلتون بالتواجد أكثر في معارك المقدمة.
وبالرُغم من أن عودة مرسيدس المتأخرة لم تكن كافية لهزيمة فيراري نحو المركز الثاني في بطولة الصانعين، لكنها كانت كافية لأن يصف ماركو الفريق بالتهديد الأساسي الذي يواجه ريد بُل بالتوجه إلى الموسم الجديد.
حيث قال: "سأقول بأنه ينبغي علينا أن نخشى مرسيدس أكثر".
وأضاف: "ذلك بشكل أساسي لأنهم يملكون أفضلية على فيراري فيما يتعلق بالاستراتيجية والموثوقية".
هذا وشكك ماركو في أن يكون نجاح ريد بُل في 2022 هو بداية حقبة هيمنة في البطولة مشابهة لمرسيدس مع انطلاق الحقبة الهجينة في 2014.
حيث قال: "وضعنا بالتأكيد ليس مشابهًا لمرسيدس في بداية الحقبة الهجينة. فلا نملك تلك الأفضلية الضخمة مع المحرك في الوقت الحالي. لذلك الوضع مختلف تمامًا. مرسيدس حينها امتلك أفضل بلغت 50 حصانًا على الأقل أمام الجميع. لذلك أعتقد بأن المنافسة ستكون أقرب في الموسم المُقبل لا سيما مع رؤية الفرق الأخرى ما قمنا به مع سيارة 2022".
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