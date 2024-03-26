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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

ماركو: على تسونودا "المثير للإعجاب" التحسّن أكثر لنيل مقعد ريد بُل في الفورمولا واحد

أبدى هيلموت ماركو إعجابه بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد الذي خاضه يوكي تسونودا سائق آربي، لكنه حذّر من حاجته إلى "التحسن أكثر" إن أراد الانضمام إلى ريد بُل.

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يوكي تسونودا، آربي

يوكي تسونودا، آربي

محتوى ريد بُل

اجتاز تسونودا الحدّ الفاصل بين الفرق الخمسة الأولى والأخيرة في الفورمولا واحد بتفوقه على سيارتي أستون مارتن في تصفيات ملبورن. 

كما تفوق أيضاً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس باحتلاله المركز الثامن على شبكة الانطلاق وبفارق ضئيل خلف سائق مرسيدس جورج راسل.

لكن لم يتمكن السائق الياباني من التفوق على سيارتي أستون مارتن الأسرع في السباق، إلا أن انسحاب ماكس فيرستابن سمح له بالبقاء في المركز الثامن قبل أن يتقدم إلى المركز السابع بعد عقوبة فرناندو ألونسو.

وأشاد ماركو بأداء تسونودا في ملبورن ضمن حديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقال: "لقد كان تنافسياً في كل لفة ولم يرتكب أي خطأ، كان هادئاً". 

وعندما سُئل عما إذا كانت جولات مثل أستراليا تساعد تسونودا في الحصول على مقعد سيرجيو بيريز ضمن فريق ريد بُل لموسم 2025، حذر ماركو: "كما نقول، سنونو واحد لا يصنع صيفاً".

وأكمل: "لذا، عليه أن يتحسن أكثر قبل أن يتم النظر إليه في هذا الاتجاه".

ومع تخطي فريق آربي منافسه هاس في المعركة على المركز السادس، أضاف مدير الفريق لوران ميكيز: "أكمل يوكي سباقاً سريعاً ومنضبطاً بشكل جيد ليتصدر مجموعة الوسط بأكملها وحصلنا على أول نقاطنا هذا الموسم".

وأضاف: "لم يرتكب أي خطأ طوال عطلة نهاية الأسبوع، وبهدوء وإصرار أصبح أسرع حصة تلو الأخرى".

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من جهته، يشعر تسونودا أن سيارته لعام 2024 باتت أفضل من سيارة الموسم الماضي، مما يجعل من السهل تقديم جولات جيدة.

فقال: "في كل أسبوع سباق أقوم بإعادة ضبط نفسي، في كل حلبة نؤدي بشكل مختلف قليلاً".

وأكمل: "لكن في الواقع، الأمر الجيد هو أن سيارتنا ثابتة جداً من حيث الأداء، وهو ما لم يكن لدينا في العام الماضي. لقد كان الأداء يتقلب صعوداً وهبوطاً العام الماضي، لذا فهذه إحدى نقاط القوة".

وأردف: "لقد كان الأمر محبطاً في السباقين الأخيرين. كانت هناك فرصة لتسجيل النقاط، وقد فقدناها".

واختتم: "كنا نعلم أننا نحتاج فقط إلى سباق نظيف وأعتقد أننا حققنا ذلك. لم نرتكب أي أخطاء. هذا مهم جداً بالنسبة لي وأيضاً للفريق لبناء ثقة جيدة في السباقات القادمة".

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