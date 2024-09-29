ماركو: عقوبة "فيا" قد تدفع فيرستابن للاعتزال مبكراً
يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أنه يجب أخذ فكرة اعتزال نجم الفريق ماكس فيرستابن بجدية، وذلك بعد الجدل إزاء العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
تلقى فيرستابن عقوبة "خدمة عامة" وذلك بعد أن تلفظ بشتيمة أثناء المؤتمر الصحفي على هامش جائزة سنغافورة الكبرى.
ومن ثم اعترض على هذه العقوبة بطريقته الخاصة، حين رفض الإجابة على الأسئلة بشكل مناسب في المؤتمر الصحفي الذي تلا التصفيات.
وهذا ما عقّد من المسألة بعض الشيء، حيث ألمح إلى أن كل هذه الأمور قد تدفعه للاعتزال مبكراً.
ويرى ماركو، أنه يجب أخذ هذا التهديد الذي أطلقه فيرستابن، بجدية.
فقال في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يجب بالتأكيد أخذ أقوال ماكس بجدية".
وأكمل: "لقد حقق الكثير، لكن من المهم له كذلك أن يستمتع بهذه الرياضة".
وأردف: "في حال بات ذلك صعباً عليه، حينها فقد يتخلى عن حبه للفورمولا واحد ويقول: ’حسناً، لقد اكتفيت’".
واختتم: "لكنني آمل ألا يتسبب الوضع الحالي باعتزاله مبكراً!".
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