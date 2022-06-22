ماركو: ضغط مرسيدس على "فيا" لمساعدتها في "الارتدادات" انقلب عليها

على ضوء الضغوطات من قبل عدة سائقين، من بينهم جورج راسل سائق مرسيدس وزميله لويس هاميلتون، والطلب من "فيا" المساعدة في إيجاد حل للارتدادات العنيفة بناءً على دواعي السلامة، تم التدخل في المسألة خلال جائزة كندا الكبرى.

وتم إصدار توجيه تقني يهدف للحدّ من الارتدادات العمودية التي تعاني منها السيارات وإلا ستضطر الفرق لرفع مستوى سياراتها عن سطح المسار.

علاوة على ذلك، كان من المفترض أن يتم السماح للفرق بفرصة تعزيز أرضيات السيارات، بما في ذلك إضافة دعامة ثانية.

وبينما تسبب تدخل "فيا" بإثارة غضب الفرق بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة فيما يتعلق بكيفية تعديل القوانين، إلا أنّ هذا السعي برمّته قد يؤذي مرسيدس فيما تبقى من الموسم.

ومن المعلوم أن سيارة مرسيدس تتطلب اقترابها الشديد من سطح المسار من أجل تقديم أقصى أداء ممكن وبالتالي فإنها عرضة لتدخل "فيا" لمنعها من الارتطام بسطح المسار.

لهذا السبب يعتقد ماركو - الذي لا يرى أيّة حاجة لتدخل "فيا" في المسألة - أن مرسيدس قد تكون الطرف المتضرر في النهاية مما يجري.

وضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الوضع، أوضح ماركو أن تهديد "فيا" برفع مستوى سيارات الفرق الأكثر تضرراً، قد يؤذي مرسيدس بالدرجة الأولى.

لهذا السبب أشار إلى أن جهود مرسيدس للضغط على "فيا" عادت بنتائج سلبية بشكل معاكس لما تريده السهام الفضية.

فقال: "بالتأكيد، لقد انقلبت الأمور على مرسيدس".

ويرى ماركو أنه لا يجب على "فيا" التدخل في جدل الارتدادات لأنها مشكلة لا تعاني منها كل الفرق.

فقال: "أتفق تماماً مع ماكس (فيرستابن)، ليس من المناسب تغيير أمر كهذا خلال الموسم".

وأكمل: "لا يمكن أن تتدخل ’فيا’ في إعدادات السيارات. تعديل مستوى ارتفاع السيارات يعني تغيير الإعدادات ولا يمكن لـ ’فيا’ التدخل في هذا".

وأردف: "النقطة الأهم أن كل هذا نتيجة معاناة فريقٍ واحد من هذه المشكلة!".

وتابع: "يجب على الفرق حل مشاكلها بنفسها وعدم التأثير على الفرق الأخرى".

وبينما لم يؤثر التوجيه التقني على ريد بُل، لكن هناك احتمالية لاتخاذ قرارات أخرى من المناقشات خلال الاجتماع بين المدراء التقنيين و"فيا" هذا الأسبوع.

وأوضح ماركو ضرورة الحصول على المزيد من التفاصيل حيال ما تخطط "فيا" اعتماده.

فقال: "أعتقد أن هناك الكثير من المعايير غير الواضحة بعد".

واختتم: "أعتقد أن على ’فيا’ تقديم المزيد من التوضيحات".