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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ماركو: سيارة ريد بُل يوم الجمعة لم تكن قادرة على الفوز بسباق كندا مطلقاً

اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أن وضع السيارة يوم الجمعة من جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد، كان بعيداً تماماً عن أية إمكانية للفوز.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

واجه فيرستابن مشاكل في وحدة الطاقة خلال يوم الجمعة، وبدا أن ريد بُل تواجه المصاعب بالفعل في كندا.

لكن الهولندي عاد بقوة كبيرة يوم السبت، ليسجل زمناً مطابقاً تماماً للزمن الذي سجله جورج راسل سائق مرسيدس مع دقيقة و12:000 ثانية.

ولأن البريطاني سجّل زمنه قبل سائق ريد بُل، حصلت مرسيدس على قطب الانطلاق الأول لسباق الأحد على حلبة جيل فيلنوف.

وخرج فيرستابن منتصراً من سباق كندا المتقلّب، لينجح مع فريقه ريد بُل بتحويل مجرى الأداء رغم صعوبات يوم الجمعة، إلى فوز صريح.

وأثنى ماركو على قدرات فيرستابن وهدوء أعصابه طوال فترة الصعوبات تلك.

فقال: "لقد واصل العمل بشكل بنّاء وهادئ يوم الأحد مع سيارة لم تكن قادرة على الفوز مطلقاً يوم الجمعة".

وأكمل: "تمكن ماكس وفريق عمله من مواصلة الضغط للوصول إلى الصف الأول".

وأضاف: "بنفس الزمن الذي سجله جورج راسل (حامل قطب الانطلاق الأول)".

وأردف: "في السباق، أدار ماكس وتيرته بقمة البراعة".

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وتكلم ماركو كذلك عن الغريزة الفطرية التي يمتلكها نجمه الهولندي والتي يرى أنها كانت السبب وراء تفوقه في كندا.

فقال: "أظهر غريزته المذهلة في السباق حيث كان يحسن سرعته في الأوقات المناسبة".

وأكمل: "أفضل مثال على ذلك هو بعد وقفة الصيانة".

وأضاف: "ابتعد بشكل مثالي عن لاندو نوريس كي لا يحصل نوريس على فرصة ’دي آر أس’ ويهاجمه".

واختتم: "كان ذلك العامل الحاسم حقاً (في الفوز)".

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