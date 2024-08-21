ماركو: سيارة ريد بُل **** حالياً ووحده فيرستابن قادر على ترويضها
اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن سيارة الفريق الحالية صعبة في القيادة، وأن ماكس فيرستابن وحده قادر على قيادتها وهي بهذه الحالة.
هيمنت ريد بُل خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في الفورمولا واحد، وتواصل ذلك حتى بداية موسم 2024 الجاري.
لكن تحديثات المنافسين وبشكل خاص مكلارين ومرسيدس، إضافة لعدم عمل تحديثات الفريق الأخيرة كما يجب، أدت لتقلص الفارق بشكل كبير، بل حتى وتفوق المنافسين.
وكان فيرستابن قد وصف تحديثات ريد بُل في المجر بأنها "غير كافية"، رغم أنه ما زال يمتلك أفضلية 78 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، لاندو نوريس سائق مكلارين، ضمن ترتيب البطولة مع بدء القسم الثاني للموسم.
لكن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، اعترف بأن التحديثات جعلت السيارة غير مستقرة.
حيث قال في مقابلة مع "Auto Motor und Sport": "في بداية الموسم كانت لدينا سيارة متوازنة، كما هو حال مكلارين حالياً".
وأكمل: "كنا قادرين على تقديم تأدية جيدة ضمن جميع الظروف. لكن في مرحلة ما، دخلنا اتجاهاً خاطئاً".
وأردف: "باتت السيارة ****! وحده ماكس قادر على ترويضها".
وتابع: "التحديثات الأخيرة جعلت السيارة أكثر صعوبة في التوقع".
واختتم: "باتت أكثر صعوبة في الإعداد والتوازن".
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