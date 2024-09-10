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ماركو: سأبقى مع ريد بُل ما دمت قادرًا ذهنيًا وجسديًا على أداء وظيفتي

يرى هيلموت ماركو أنه سيظل مع ريد بُل طالما تسمح له قدرته بذلك، لكنه أكّد على أنه سيتخلي عن مهامه أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

صرّح هيلموت ماركو الذي يعمل كمستشار لرياضة السيارات لدى ريد بُل منذ وقت طويل بأنه سيتخلى تدريجيًا عن مهامه في مرحلة ما، لكنه سيظل مع الفريق بعد نهاية عقده الحالي طالما أنه قادر على المواصلة.

أوضح ماركو أنه سيكون من الطبيعي بالنسبة به أن يتخلي عن بعض مهامه في الفريق مستقبلًا وهو في الثمانينات من عمره الآن، حيث يعد من بين أقدم وأكثر أعضاء بادوك الفورمولا 1 خبرة.

لكنه في المقابل يشعر أنه لائق كفاية لمواصلة دوره مع الفريق المستمر منذ عقدين من الزمان، لكنه قد يخفف من مسؤولياته مستقبلًا.

حيث قال: "أنا لا أصبح أصغر في العمر. عقدي الحالي يستمر حتى 2026، لكنني سأبقى مع الفريق ما دمت لائقًا ذهنيًا وجسديًا لأداء وظيفتي".

وأضاف: "أنا أستمتع بعملي، لكنني وبطبيعة الحال سأتراجع أكثر فأكثر عن مسؤولياتي على أمل أن أجد بديلًا جيدًا".

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