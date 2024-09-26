ماركو: ريكاردو فقد "غريزة القاتل" بعد مغادرته ريد بُل

يعتقد ماركو أن دانيال ريكاردو فقد "غريزة القاتل" في السنوات التي قضاها بعيدًا عن ريد بُل، في الوقت الذي شرح فيه خروج الأسترالي من "آربي".

تم اليوم الخميس تأكيد استبدال ريكاردو في فريق "آربي" لبقية عام 2024 بالسائق الاحتياطي ليام لاوسون، مع انضمام النيوزيلندي إلى يوكي تسونودا بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

وتشير الأخبار تقريبًا إلى نهاية فترة 14 عامًا في الفورمولا 1 لريكاردو البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يفكر الآن في مستقبله في عالم السباقات.

وباعتباره أحد الناشئين في فريق ريد بُل، ارتقى ريكاردو في الرتب ليتنافس مع الفريق الرئيسي بين عامي 2014 و2018 وأصبح أحد أبرز السائقين في الفورمولا 1 خلال تلك الحقبة، حيث حقق سبعة انتصارات إلى جانب سيباستيان فيتيل ثم ماكس فيرستابن الصاعد بسرعة.

لكنّ مدير فريق رينو سيريل أبيتبول ريكاردو بالانتقال إلى الفريق الفرنسي في عام 2019، ليُواجه صعوبة في تكرار نجاحاته مع ريد بُل على سيارات غير تنافسيّة.

وبعد موسمين غير مثمرين، انتقل ريكاردو إلى مكلارين، ولكن على الرغم من تحقيق فوزه الثامن في جائزة إيطاليا الكبرى 2021، فقد تحمل موسمين محبطين في محاولة للتكيف مع سيارات الفريق، قبل أن يتم الاستغناء عنه قبل عام واحد من نهاية عقده في عام 2022.

وفي حديث حصري لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" شقيق موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماركو إنه يعتقد أن مسيرة ريكاردو لم تتعافَ أبدًا من مغادرة ريد بُل في المقام الأول، ويقول إن الأسترالي فقد "غريزة القاتل" على طول الطريق.

"أعتقد أن قرار ترك ريد بُل ريسينغ كان نقطة تحول في مسيرته" قال ماركو، وأضاف: "ثم لم يكن لديه سيارة فائزة سواء في رينو أو مكلارين. لقد فاز في مونزا، لكن تلك كانت ظروفًا خاصة".

وأكمل: "لا أعرف ما حدث بالضبط، لأنه لو كنا نعرف، لكنا ساعدناه. لكن السرعة، وقبل كل شيء، هذا الكبح المتأخر، ثم يتجه يسارًا أو يمينًا... حاول في السنوات القليلة الماضية، لكنها لم تعد موجودة، لقد اختفت غريزة القاتل".

ويعتقد ماركو أن علامات الاستفهام حول وضعه إلى جانب فيرستابن وقوة وحدات طاقة هوندا في ريد بُل لعبت دورًا في رحيل ريكاردو إلى رينو.

وقال النمساوي: "كانت لديه بعض التحفظات حول محرك هوندا ويبدو أنه استمع أكثر إلى الحديث الحلو من رينو وسيريل أبيتبول. من الناحية المالية، لم يكن هناك فرق كبير بين ما عرضته رينو عليه وما عرضناه عليه. لقد قلت له أيضًا: 'سيكون تحقيق الانتصارات صعبًا عليك'. لا أعتقد أننا رأينا رينو على منصة التتويج كثيرًا".

وتابع: "لقد جاء إلينا، متغلبًا على فيتل بثلاثة انتصارات مقابل صفر في عام 2014 وبعد ذلك، كان دانييل كفيات أسرع منه في بعض الأحيان، ولكن على مدار الموسم كان أيضًا تحت سيطرته".

وأكمل: "ثم جاء ماكس وأصبح أقوى وأقوى، لذلك كان هذا بالتأكيد أحد أسباب قراره باختيار رينو بدلاً منا".

وسط عدم الارتياح بين المشجعين بشأن كيفية إبلاغ ريكاردو بخروجه في عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة، قبل الإعلان الرسمي اليوم الخميس، يقول ماركو إن ريكاردو كان على علم بما سيحدث وشعر أن أسرع لفة له كانت وداعًا مناسبًا.

وأوضح: "[التوقيت] كان مرتبطًا بمجموعة متنوعة من العوامل والالتزامات. لقد تم إبلاغه، وكان أداء الوداع الجدير، كما أعتقد، هو أسرع لفة".

ثمّ تابع: "لقد أظهر ذلك أيضًا مدى الإمكانات التي يتمتع بها، ليس بشكل مستمر وليس بالمستوى الذي كان ليبرر قدومه إلى فريق ريد بُل ريسينغ، ولكن كان أداءه لا تشوبه شائبة".

واختتم بالقول: "أعتقد أنه تم التواصل بوضوح بأنه يجب أن يكون أفضل بكثير من يوكي تسونودا ولم يتمكن من ذلك إلا في بضعة سباقات، لذلك كان من الواضح أن قصة عودة الابن الضال إلى فريق ريد بُل ريسينغ لم تنجح للأسف. لقد قال جيدًا أنه في سلام مع نفسه، وقد تصالح مع الموقف وسنرى ما هي خططه للمستقبل".