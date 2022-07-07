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ماركو: ريد بُل وظّفت طبيباً نفسياً لمساعدة "الطفل المشاكس" تسونودا

قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن العلامة النمساوية جلبت طبيباً نفسياً للعمل مع "الطفل المشاكس" يوكي تسونودا من أجل مساعدته في السيطرة على مزاجه الصعب.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ماركو: ريد بُل وظّفت طبيباً نفسياً لمساعدة "الطفل المشاكس" تسونودا

عانى تسونودا على متن سيارة الفريق الرديف ألفا تاوري في أول موسم له عام 2021، لكن الفريق واصل دعمه حيث نقل مقر سكنه إلى إيطاليا قريباً من مصنع فاينزا، ومدد عقده في الفورمولا واحد لعام إضافي.

وبينما أظهر تسونودا علامات تحسن خلال الموسم التالي الذي شهد صعوبةً من قبل ألفا تاوري في منافسة فرق الوسط، إلا أن الياباني واصل طبعه العدائي المعتاد، سواء أثناء القيادة أو ضمن المحادثات اللاسلكية مع الفريق.

وخلال جائزة بريطانيا الكبرى، سُمع تسونودا وهو يشتعل غضباً بعد الحادثة مع زميله بيير غاسلي، لكن وبعد تعرضه لعقوبة زمنية ونُقطتي عقوبة على رخصته، اعترف بمسؤوليته عن الحادثة.

نتيجة تلك الحادثة كانت انسحاب غاسلي، واكتفاء تسونودا بالمركز 14 من دون نقاط.

كما أنّ الارتطام أثّر على ماكس فيرستابن، حيث علقت صفيحة اقتُلعت من جناح سيارة ألفا تاوري أسفل سيارة الهولندي، ما أضرّ بشكل كبير بأدائها.

وضمن معرض كلامه مع "سيرفوس تي.في"، كشف ماركو بأن الفريق وظف طبيباً نفسياً لمساعدة من وصفه "بالطفل المشاكس" للسيطرة على غضبه خلف المقود، حيث يعتقد بأنه يؤثر على أدائه.

فقال: "قمنا بتوظيف طبيب للعمل معه، لأنه يواصل نوبات غضبه ضمن المنعطفات، وهذا يؤثر على أدائه".

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يوكي تسونودا، ألفا تاوري مع الدكتور هيلموت ماركو، ريد بُل

تصوير: ريد بُل

ويعتقد ماركو بأنه بوسع تسونودا التعلم من فيرستابن بطل العالم الحالي، الذي كثيراً ما يحتدّ على اللاسلكي، لكنه لا يسمح لمشاعره بالتأثير على أسلوب قيادته.

فقال: "علينا السيطرة على المشاعر. نحمد الله أن ماكس هادئ، أما الطفل المشاكس هنا فهو تسونودا. إنه ينفجر على اللاسلكي، إنه أمر لا يصدق".

بالمقابل، أوضح تسونودا بأن الحادثة تمت مناقشتها مع الفريق، وعلى كلا السائقين المضي قدماً والتركيز على المهمة المقبلة.

فقال: "أنا مسرور لأننا سنعود للمنافسات قريباً ونضع سيلفرستون خلفنا".

واختتم: "لم يكن بوسعي فعل الكثير في الحادثة، للأسف كانت مع بيير. قمنا بمناقشتها كفريق وباتت خلفنا الآن".

يشار إلى أن عدة سائقين استفادوا من العمل مع أطباء نفسيين وصرّحوا عن ذلك علناً، من بينهم جورج راسل سائق مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين بشكل خاص الذي تكلم عن أهمية السلامة الذهنية.

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