ماركو: ريد بُل "مهيمنة" حالياً لكنها بحاجة لحل مشاكل الموثوقية

أحرز ماكس فيرستابن فوزه السادس في موسم 2022 الجاري في كندا ليرفع فارق صدارته ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى 46 نقطة.

وهذا هو فوز ريد بُل السادس على التوالي والسابع لها من أصل تسعة سباقات حتى الآن في 2022، ما منحها صدارة الترتيب العام لبطولة المصنّعين.

وكان التحولُ في مسار فيرستابن سريعاً للغاية هذا الموسم، إذ بعد انسحابين في أول ثلاثة سباقات وتأخره بفارق 45 نقطة خلف شارل لوكلير سائق فيراري، بات يمتلك فارقاً كبيراً الآن في صدارة الترتيب العام.

وأشار ماركو إلى "سرعة انقلاب الأوضاع" في الفورمولا واحد، لكنه أثنى على أداء الفريق والانتصارات المتلاحقة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر الأساسي هو ضرورة إكمال السباقات دون مشاكل الموثوقية".

وأكمل: "خضنا كذلك سباقاً قصيراً وهذا ساعدنا كثيراً لناحية النقاط".

وتابع: "نحن نمتلك زخماً لا يصدق حالياً، عادة ما نحاول عادة تعويض ما ينقصنا خلال النصف الأول للموسم، لكننا الآن نهيمن على البطولة".

وأردف: "لا بد من القول بأن الفوز بسبعةٍ من أصل تسعة سباقات هو هيمنة!".

هذا النجاح لفريق ريد بُل لم تشهده منذ في الفورمولا واحد منذ بداية موسم 2011، حين أحرز سيباستيان فيتيل الفوز بستة سباقات في أول ثماني جولات على طريقه للهيمنة على البطولة.

لكن بالرغم من كل ذلك، فإن ريد بُل ما زالت تواجه مشاكل في الموثوقية. حيث فشل فيرستابن بإنهاء السباق في كل من البحرين وأستراليا بسبب مشكلة في نظام الوقود، بينما اضطر زميله سيرجيو بيريز للانسحاب في كندا بسبب مشكلة في علبة التروس.

"الموثوقية عامل مثير للقلق على الدوام إن كنت تدفع سيارتك إلى الحدود القصوى" قال ماركو.

وأكمل: "نرى ذلك مع فيراري. الفريق الوحيد الذي لم يعانِ من انسحابات هو مرسيدس، لكنهم عانوا في بعض السباقات من مشاكل فرط الحرارة".

وستقوم ريد بُل بالتحقيق فيما حصل مع علبة تروس سيارة بيريز في كندا، لكن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يرى أن المشكلة تبدو فشلاً في عمل علبة التروس.

فقال: "كانت بالتأكيد مشكلة في نظام النقل، لأن المحرك يبدو بخير".

واختتم: "حتى نقوم بالفحوصات اللازمة، من الصعب التكهن. لكنني أتوقع أنها مشكلة في علبة التروس".