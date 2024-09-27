ماركو: ريد بُل مهتمة بالحفاظ على علاقاتها مع ريكاردو
في حين أن دانيال ريكاردو ليس راغبًا في دور احتياطي في الفورمولا 1، فإن ريد بُل تريد الاحتفاظ بالأسترالي الشهير داخل عائلتها.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
يقول هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل إن الفريق مهتم بالاحتفاظ بريكاردو في دور ما بعد خروجه من الفورمولا 1.
تم استبدال ريكاردو رسميًا في فريق آربي التابع لريد بُل يوم الخميس بالسائق الاحتياطي ليام لاوسون. وسيشارك لاوسون يوكي تسونودا بدءًا من جولة أوستن في أكتوبر بينما تزن ريد بُل خياراتها لتشكيلة السائقين طويلة الأمد في الفريق الرئيسي.
ومن المرجح أن يمثل هذا خط النهاية لمسيرته في الفورمولا 1 التي استمرت 14 عامًا وقد يؤدي أيضًا إلى نهاية ارتباطه برد بُل الذي بدأ في عام 2007 عندما تم اختياره كسائق ناشئ من قبل عملاق مشروبات الطاقة.
ولكن في حديث حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماركو إن الفريق "مهتم" بالاحتفاظ بالسائق الأسترالي المحبوب في صفوفه إلى حد ما.
وقال النمساوي: "لقد أجرينا محادثة ومن الواضح أننا مهتمون. إنه أحد أشهر سائقي الفورمولا 1، وخاصة في الولايات المتحدة".
وأكمل: "لكنه يريد الوقت للتفكير في مستقبله بالكامل. لا أعتقد أنه سيشارك في أي فئة سباق أخرى. ومن ناحية أخرى، إذا لم يعد يشارك في السباقات بشكل نشط، فهل سيظل يرغب في هذه الأنشطة المتعلقة بالعلاقات العامة على الإطلاق؟".
وتابع: "لديه أيضًا الكثير من المال في البنك وأود أن أقول إنه قرار حياته أن يقرر كيف يريد تشكيل حياته المستقبلية".
وفي حين يمكن الاستعانة بريكاردو في دور السفير، أشار البالغ من العمر 35 عامًا بالفعل إلى أنه غير حريص على العودة إلى دور السائق الاحتياطي الذي تولاه في بداية عام 2023 أو القتال من أجل مكانه في فريق أقل مستوى.
وقال عن احتمال أن يكون احتياطيًا مرة أخرى: "لا. من الواضح أنه في العام الماضي كان من المنطقي جدًا إبقاء قدم واحدة في الباب وكانت الصورة الكبيرة هي محاولة العودة إلى ريد بُل".
وأكمل: "أعتقد أنه إذا فعلت ذلك مرة أخرى ... فلن أبدأ مسيرتي. أنا أيضًا في الخامسة والثلاثين من عمري وما زلت أظهر الوتيرة التي كانت لدي على مر السنين، ولكن من الواضح أنه كان من الصعب عليّ إظهار ذلك في كل عطلة نهاية أسبوع".
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