ماركو: ريد بُل لن تقف في طريق انتقال غاسلي إلى ألبين
قال هيلموت ماركو أنّ ريد بُل لن تقف في طريق انتقال بيير غاسلي إلى ألبين في العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد طالما "يتمّ الإيفاء بشروطها".
على إثر تأكيد انضمام أوسكار بياستري إلى مكلارين في العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد قرار مجلس الاعتراف بالعقود اليوم الجمعة، وضعت ألبين عينيها على غاسلي كبديلٍ لفرناندو ألونسو مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي.
وبالرغم من أنّ غاسلي يرتبط بعقدٍ مع ألفا تاوري في العام المقبل، انطلقت المحادثات بين ألبين وريد بُل حول التوصّل إلى اتّفاقٍ محتمل.
وحاول غاسلي تفادي الموضوع مع الصحافة بالأمس واليوم، لكنّ ماركو مستشار ريد بُل أكّد الآن وجود محادثات مع ألبين بالفعل وأنّ الفريق لن يقف في طريقه، بالرغم من عدم الاتّفاق على الشروط بعدز
وقال ماركو في حديثه مع قناة "سكاي" الألمانيّة بعد تجارب الجمعة في زاندفورت: "لدينا عقدٌ سارٍ لموسم 2023، لكن هناك محادثات في ذات الوقت".
وأضاف: "في حال الإيفاء بشروطنا، فإنّنا لن نقف في طريق غاسلي. سيكون ذلك بمثابة تحقيق حلمه بالقيادة لصالح فريق مصنعيّ فرنسي. لكن لم يتمّ الإيفاء بجميع الشروط بعد".
وفي حال انضمّ غاسلي إلى ألبين لموسم 2023 فسيترك ذلك ألفا تاوري بمقعدٍ شاغرٍ. وقال ماركو أنّ ريد بُل تدرس العديد من الخيارات في ظلّ وجود بعض الروابط مع كولتون هيرتا سائق الإندي كار.
وقال ماركو: "لقد قام بالفعل باختبار سيارة فورمولا واحد، كان جيّدًا. لا أريد الخوض في التفاصيل. لننتظر ونرى كيف ستتطوّر الأمور".
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