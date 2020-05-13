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ماركو: ريد بُل لا يُمكنها "تحمّل تكلفة" ضم فيتيل

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ماركو: ريد بُل لا يُمكنها "تحمّل تكلفة" ضم فيتيل
13-05-2020

أصرّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل على أنّه لا مكان لسيباستيان فيتيل بجوار ماكس فيرشتابن ضمن صفوف الفريق النمساوي في 2021، كما قال بأنّ راتب سائق مثل الألماني سيجعل من خطوة كهذه أمرًا مستحيلًا.

حافظ فيتيل على علاقة جيّدة مع ريد بُل منذ مغادرته صفوف الفريق وانتقاله إلى فيراري نهاية موسم 2014.

مع ذلك، فقد صرّح ماركو في وقت سابق من العام الجاري بأنّ عودة الألماني إلى صفوف ريد بُل ريسينغ غير مرجّحة، مبررًا أنّ ذلك لأسباب مالية بحتة وبسيطة للغاية، حيث لا يُمكن للفريق تحمّل تكلفة ضم نجوم كبار.

لكن في وقت تلك التصريحات كان توافر فيتيل لموسم 2021 أمرًا نظريًا، لكن الآن وبعد التأكيد الرسمي بمغادرة فيتيل صفوف فيراري نهاية العام الجاري، لم يغيّر ماركو رأيه في الأمر.

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"تصريحي كان بأنّه لن يوجد اثنان «فاء» في ريد بُل ريسينغ" قال ماركو.

وأضاف: "لا نريد تحمّل التكلفة المالية لذلك، وليس في إمكانياتنا هذا أيضًا".

كما قلل ماركو مما أشار إليه فيتيل في بيان فيراري الرسمي بأنّ الجانب المالي لم يمثّل مشكلة حاسمة في القرار المشترك بينه وبين القلعة الحمراء، مُشيرًا إلى أنّ فيراري كانت قد عرضت بالفعل مبلغًا أكبر مما كانت ريد بُل لتكون مستعدة لدفعه.

فقال: "المبلغ الذي عرضته فيراري عليه وما يتقاضاه (ألكسندر) ألبون بينهما أميال كثيرة".

واعترف ماركو ببقائه على تواصل دائم مع فيتيل، لكنّه شدد على أنّ الألماني يعلم بأنّ الوضع حاليًا يتمثّل في أنّ ماكس هو السائق رقم واحد في ريد بُل، ولا يُمكن للفريق تحمّل تكلفة تشكيلة من نجمين كبيرين.

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فأضاف قائلًا: "تلك المسألة ليست موضوع نقاش حاليًا في ريد بُل".

هذا وما يزال كارلوس ساينز المرشّح الأبرز لنيل مقعد فيراري، بينما من المحتمل أن يحل دانيال ريكاردو مكان الإسباني في مكلارين.

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